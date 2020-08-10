في لحظة نادرة.. رانيا محمود ياسين تشارك جمهورها بصورة مع والدها

نشرت الفنانه رانيا محمود ياسين صوره جديده عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وظهرت فى صوره نادره برفقه والدها الفنان محمود ياسين فى صغرها.





وكتبت معلقة على الصورة: "ابويا حبيبي ربنا يخليك لينا ولكل محبينك ويديك الصحه والعافيه يارب".

يُذكر أن رانيا محمود ياسين شارك في السباق الرمضاني في مسلسل فالنتينو أمام الزعيم عادل إمام والذي عرض في السباق الرمضاني 2020.





مسلسل "فلانتينو" بطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.