بسبب جلسة تقليم أظافر.. سيدة تنقل عدوى كورونا لـ 20 شخصًا





وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، أن السيدة تريز كانت أنانية و لم تفكر أن خروجها من المنزل و هي مصابة بفيروس كورونا قد يتسبب في نقل العدوى لمن حولها .













خرجت السيدة تريز و ذهبت إلى أحد صالونات التجميل الشهيرة في بريطانيا ، و طلبت تقليم اظافرها و مر اليوم بسلام و فاجأت صديقتها مالكة الصالون بضرورة عزل 20 شخصا تعاملوا معها في ذلك اليوم لأنها مصابة بفيروس كورونا .









غضبت مالكة صالون التجميل بسبب رسالة تلك السيدة ، و انفعلت و قالت لها :" ألم أسألك قبل الحضور هل تعاني من أي مرض و كانت إجابتك نافية " .









الشيء المرعب في الأمر أن السيدة تريز قامت بالرد بطريقة أكثر رعبا و قالت :" كنت أشعر بالإكتئاب ، و لم أتحمل الجلوس في المنزل أكثر من يومين" .