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منوعات

بسبب جلسة تقليم أظافر.. سيدة تنقل عدوى كورونا لـ 20 شخصًا

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:50 ص
صدى البلد
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مريم صليب
أصيبت السيدة تريز، البالغة من العمر 29 عاما بفيروس كورونا و لكنها لم تمكث في المنزل و تعزل نفسها بل تسوقت و خرجت لصالون التجميل لتقليم أظافرها .
 

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، أن السيدة تريز كانت أنانية و لم تفكر أن خروجها من المنزل و هي مصابة بفيروس كورونا قد يتسبب في نقل العدوى لمن حولها . 



خرجت السيدة تريز و ذهبت إلى أحد صالونات التجميل الشهيرة في بريطانيا ، و طلبت تقليم اظافرها و مر اليوم بسلام و فاجأت صديقتها مالكة الصالون بضرورة عزل 20 شخصا تعاملوا معها في ذلك اليوم لأنها مصابة بفيروس كورونا . 


غضبت مالكة صالون التجميل بسبب رسالة تلك السيدة ، و انفعلت و قالت لها :" ألم أسألك قبل الحضور هل تعاني من أي مرض و كانت إجابتك نافية " . 


الشيء المرعب في الأمر أن السيدة تريز قامت بالرد بطريقة أكثر رعبا و قالت :" كنت أشعر بالإكتئاب ، و لم أتحمل الجلوس في المنزل أكثر من يومين" . 
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