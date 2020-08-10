عندما تصبح للحروف روح.. أحمد فلوكس يوجه رسالة إلى جمهوره

شارك الفنان أحمد فلوكس متابعيه بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلق أحمد فلوكس على الصورة قائلا: " عندما تصبح للحرووف روووح تنبض بكل صدق 🌹تعزف على اوتار القلووب لحن الأمل

الحرووف قد :تمسح دمعة او تضمد جرحا تحضن موجوعا 💔وتعانق سعيدا🍃💞 تخيروا حرووفكم لأنها تخترق القلوب قبل الاذان

قد تزهر في الأعماق كما قد تكسر نفسا لايرممها الف اعتذار وبعض الحروف رضا للعقل🍃🌹 وأَلم للقلب صباح السعادة لقلوبكم ".





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يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرة هذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.





وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.