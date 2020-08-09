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فن

لا تحزن.. أحمد فلوكس يوجه رسالة إلى جمهوره

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:04 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
نشر الفنان أحمد فلوكس، صورة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وكتب فلوكس معلقًا على صورته: "تبسم الحياة فرحًا لقلوب فهمت معني التفاؤل مادام فى السماء ما يجيب لا تحزن ولا تخيب".

وحازت الصورة على ردود واسعة وجاءت أبرز التعليقات على صورته كالأتي :

حبيبي منور ربنا يسعدك 

عندك حق يسلم كلامك الطيب 

الحمد لله على كل حال ربنا يفرح قلبك 

يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.
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