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برلمان

برلمانى: سيناء وقناة السويس من أهم المناطق الاقتصادية بالشرق الاوسط

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 01:25 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد

أشاد الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى بتصريحات الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس التى أكد فيها أنه تقرر تشغيل جميع أنفاق قناة السويس الأربعة، وهما نفقان تحيا مصر بالإسماعيلية، ونفقان 3 يوليو ببورسعيد بالإضافة إلى نفق الشهيد أحمد حمدى الذى يعمل 24 ساعة، على أن يتوقف التشغيل بشكل جزئى أيام السبت والأحد والاثنين لمدة 6 ساعات فقط من الساعة الثانية صباحًا وحتى الساعة الثامنة صباحًا لاستكمال أعمال الصيانة والتطوير.

وقال " حساسين " فى بيان له اصدره اليوم ان رؤية الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت صائبة فى ربط سيناء بالوادى والدلتا مؤكدا ان المشروعات القومية الكبرى داخل سيناء ومشروعات البنية الاساسية والتحية التى تم تنفذيها سوف تجعل منطقة قناة السويس وسيناء واحدة من أهم وأكبر المناطق الاقتصادية والاستثمارية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا مشيدا باداء الفريق أسامة ربيع فى ادارة مرفق قناة السويس بأسلوب علمى وحديث.

وكان الفريق أسامة ربيع قد أكد أن أنفاق قناة السويس كانت تعمل من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، مشيرًا إلى أنه كانت فى الفترة الأخيرة، تتغير مواعيد عمل الأنفاق حسب مواعيد الحظر، فى أزمة كورونا.

مشيرًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسة بربط سيناء بالوادى وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال عبورهم بين ضفتى القناة و خدمة المشروعات التنموية بالمنطقة.
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