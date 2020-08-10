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برلمان

خارجية البرلمان: مصر حريصة كل الحرص على حقوق شعبها التاريخية

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 01:39 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد و ماجدة بدوى
اعتبر اللواء صلاح شوقي عقيل، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة واليونان، لتضمن الحقوق الاقتصادية لدول تلك المنطقة، بمثابة صفعة قوية على وجه أردوعان، وتقطع الطريق أمام البلطجة التركية في سلب غاز منطقة شرق المتوسط وسرقة حقوق دول المنطقة. 

وقال "عقيل"، في بيان، الاثنين، إن القيادة السياسية تثبت مجددًا ما هو ثابت، من حرصها على الحقوق التاريخية والقانونية لشعب مصر العظيم، وتؤكد ما هو مؤكد من وقوفها بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بمصر وشعبها وأمنها وحقوقه. 

ورأى وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين قد قضى تمامًا على شرعية ما يسمى «مذكرة التفاهم» الموقعة بين تركيا وميليشيا حكومة الوفاق الألعوبة في يد أردوغان، وهي في الأصل مذكرة باطلة.

ونوّه إلى أن توقيع الاتفاقية حظى بتقدير دول ودوائر عربية وغربية عديدة، وجاءت في وقتها تمامًا، ليبعث برسالة واضحة للمدعو أردوغان الراعى الرسمى للإرهاب في المنطقة.
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