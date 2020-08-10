انتخابات الشيوخ 2020 .. محافظ أسيوط يترأس حملة لتعقيم وتطهير مقار اللجان









ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم الاثنين ، حملة لتعقيم وتطهير لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2020 والتي تقرر عقدها خلال يومي 11و 12 أغسطس الجاري.





حيث قام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمتابعة تعقيم وتطهير مقار لجان الانتخابات بمدارس الفاروق التجريبية وأسيوط الرسمية المتميزة والانتصار التجريبية . رافقه أيمن محروس رئيس حي شرق أسيوط ومحمد بشير رئيس حي غرب أسيوط .

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وأكد محافظ أسيوط على مديري المدارس باغلاق الفصول التي سوف يعقد فيها اللجان عقب تعقيمها وعدم فتحها حتى ان تسلم الى لجان التامين الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ





وكان محافظ أسيوط عقد اجتماعا باللجنة العليا لمتابعة الانتخابات بأسيوط لبحث ومناقشة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالعملية الانتخابية والتأكيد على رفع درجة الإستعداد القصوى لدي جميع الأجهزة سواء التنفيذية أو الأمنية على كافة المستويات وإستعداد جميع غرف العمليات بالمراكز والاحياء و المدن مع الإلتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا .





وحضر الاجتماع اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط والمهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ واللواء الدكتور حسين الجندى سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد للمحافظة و العميد اركان حرب خالد شكرى نائبًا عن قائد المنطقة الجنوبية العسكربة والعقيد محمود صبحى المستشار العسكرى للمحافظة والعميد ايهاب ثروت مدير ادارة الحماية المدنية بالمحافظة ويحيى زكريا مدير ادارة الازمات بالمحافظة ووكلاء وزارات الصحة والتربية والتعليم والكهرباء والاسعاف وشركة مياه الشرب والصرف الصحى و رؤساء المراكز والاحياء .

واستعرض محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – الجهود التى تمت بالتنسيق مع كافة الجهات للاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ وتجهيز المقار الانتخابية واللجان الفرعية والعامة مشيرا الى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 489 مركز انتخابي يضم 636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة مؤكدا على الانتهاء من تجهيز مقر اللجنة العامة للانتخابات بمدينة أسيوط .

كما أصدر محافظ أسيوط توجيهاته لقيادات المحافظة بالاشراف والمتابعة الميدانية على جميع اللجان الانتخابية بمراكز واحياء المحافظة وتذليل كافة العقبات لضمان سير عملية الانتخابات وتسهيل عملية وصول الناخبين لمقرات الانتخاب لافتا الى إستعداد جميع غرف العمليات بالمراكز والاحياء وانعقاد غرفة العمليات على مدار 24 ساعة وتفعيل خطط الطوارئ لمديرية الصحة ووضع جميع المستشفيات في حالة الطوارئ خلال فترة انتخابات مجلس الشيوخ وكذلك مرافق ( الإسعاف وقطاع شبكات الكهرباء وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الغاز ) فضلا عن إستعدادات ادارات الحماية المدنية و المرور وشرطة النجدة





، كما وجه رؤساء المراكز والاحياء ومديرى المديريات برفع درجة الإستعداد القصوى والتأكد من مدي جاهزية المقار الإنتخابية من الناحية الأمنية وكذا توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية .





ووجه ب العمل علي تهيئة اللجان لإستقبال الناخبين من حيث توفير أماكن إنتظار لائقة لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة واماكن الاتاحة وكذا السيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم ، مع ضرورة تنفيذ الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فيما يخص ( تطهير اللجان، تعقيم أماكن مبيت العاملين باللجان، توفير المعدات ) مع الإستمرار في تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية والتباعد وارتداء الكمامات وتوزيع كاشف الحرارة بجميع اللجان .





وأكد مدير الامن – خلال الاجتماع – على انتهاء كافة الاستعدادات الامنية لاستقبال الانتخابات ووضع خطط امنية لتأمين كافة المقار واللجان حتى انتهاء عملية الانتخاب وفرز الاصوات باللجان العامة وضمان سير عملية التصويت بسهولة ويسر بالتنسيق مع كافة الجهات .





وتم خلال الاجتماع استعراض استعدادات قطاعات الصحة والاسعاف والتربية والتعليم والحماية المدنية ورؤساء المراكز لمتابعة عملية الانتخابات لتظهر فى احسن صورة تعبر عن الاستحقاق الانتخابى مؤكدين على جاهزية كافة القطاعات لاستقبال الانتخابات ومتابعتها حتى انتهاء عمليات التصويت والفرز .

وفى نهاية الاجتماع شدد محافظ أسيوط على رؤساء المراكز والاحياء والمدن بتجهيز المقار الانتخابية وفقًا لكشوف المقار الإنتخابية وتطهير المقرات الانتخابية ومحيطها قبل بدء الانتخابات وبنهاية كل يوم انتخابي وتجهيز غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة عمليات المحافظة والتنسيق والتواصل مع غرف عمليات وزارة التنمية المحلية وتقديم الدعم للأطقم المسئولة عن اجهزة التعقيم في كل لجنة وتذليل أي عقبات وحل أي مشكلات وتوفير جميع الاحتياجات الادارية لرؤساء اللجان الفرعية والسادة القضاة وتجهيز أماكن انتظار الناخبين امام مقر اللجنة الفرعية وتجهيز مقر اللجنة العامة بالتنسيق مع كافة الجهات وتشكيل لجان للإشراف والمرور على المراكز الانتخابية لتلافي كافة الملاحظات وتجهيز كافة المقرات ، معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) .



