تعقيم وتطهير 585 لجنة.. كفر الشيخ تنتهي من استعداداتها لانتخابات الشيوخ.. صور

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ ، والبالغ عددها 585 لجنة فرعية بمختلف مدن وقرى المحافظة، أعمال التعقيم والتطهير استعدادًا لاستقبال 2 مليون و 350 ألف ناخب للإدلاء بأصواتهم، في انتخابات مجلس الشيوخ، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، إن المنشآت والهيئات الحكومية والمستشفيات والطرق والمصالح الحكومية بمراكز ومدن المحافظة، قد شهدت حملات مكثفة للتطهير والتعقيم، وذلك في إطار خطة المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على سلامة الناخبين.

وأشرف اللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة دسوق، علي الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والمتابعة الدورية لأعمال تعقيم وتطهير اللجان والمقار الانتخابية، والتشديد على ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، بالإضافة الي رفع كفاءة منظومة النظافة أمام مداخل ومخارج والطرق المؤدية إلى اللجان الانتخابية.





وتابع، لبيب، أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة، وإنشاء المظلات أمام كل مركز انتخابي لحماية الناخبين من الشمس وتجهيز أماكن المبيت، فضلًا عن توفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال رش وتطهير وتعقيم مقار اللجان الانتخابية والاستراحات والمدارس للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة الناخبين، استعدادًا لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ.

وأشرف علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، على أعمال الرش والتطهير بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمنشآت العامة والخاصة بقلين المحطة، و قلين البلد، وأعمال التطهير والتعقيم بمقار اللجان الانتخابية بقرية الحرية.





واطمأن سلامة، من صلاحية كافة المرافق، ورفع كفاءة الانارة العامة داخل وخارج اللجان وغرفة التأمين والاستراحات، والتأكد من وجود تليفون أرضي بكل لجنة وكذا جاهزية المقار الانتخابية، بالتنسيق مع إدارة الصحة والزراعة والطب البيطري.

كما تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال التطهير والتعقيم بالمدينة والقري، وكذا بمقار اللجان الانتخابية والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين، بالإضافة إلى فض الأسواق الأسبوعية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وفي سياقٍ متصل أشرف العميد محمد فوزي قناوي، رئيس مدينة برج البرلس، على أعمال التطهير والتعقيم بالشوارع الرئيسية الفرعية، والمنشآت العامة والخاصة، وكذا بمقار اللجان الانتخابية والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين.





وتابع، أحمد اسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال الرش والتطهير بمقر قسم شرطة بيلا، وكذا بالأماكن الحيوية بالمدينة، بالتنسيق مع وحدة الملاريا.