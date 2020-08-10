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برلمان

حسانين توفيق يشيد بآلية التصويت بالبريد بانتخابات الشيوخ فى الخارج

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 04:35 م
صدى البلد
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حسن رضوان
أكد حسانين توفيق، عضوغرفة التجارة الأمريكية، مرشح حزب الشعب الجمهوري بنظام القائمة في قطاع الصعيد،أن اعتماد آلية البريد السريع في التصويت بالانتخابات للمصريين بالخارج يأتي في إطار توجه الدولة للتسهيل على المواطنين وزيادة حجم المشاركة في الاستحقاق الدستوري.

وأشاد حسانين توفيق، بما تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات من تسهيلات في الإجراءات بما ساهم في زيادة الإقبال على المشاركة في التصويت، لافتا إلى أن التصويت بالبريد هو تطور ملحوظ في عمليات الاقتراع.

وأوضح أن استحداث آلية البريد في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج من بين ‏الإجراءات الاحترازية لمنع تفاقم وباء كورونا المستجد.

ودعا توفيق، إلى أهمية العمل على استحداث آليات جديدة للتصويت في الانتخابات مستقبلا سواء في الداخل أو الخارج، باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لتوفير الوقت والجهد وكذلك تقليل النفقات.
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