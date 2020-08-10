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رياضة

ميسي يتبرع بـ 50 جهاز تنفس صناعي لمكافحة فيروس كورونا في الأرجنتين

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 05:17 م
ميسى
ميسى
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ا ش ا
تبرع نجم نادي برشلونة، ليونيل ميسي، بـ50 جهاز تنفس صناعي لمستشفيات الأرجنتين من أجل مكافحة فيروس "كورونا"، وسط زيادة حالات الإصابة والحاجة للإمداد بالتجهيزات الطبية.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية اليوم الاثنين أن النظام الصحي في الأرجنتين يواجه خطر الانهيار بسبب انتشار فيروس كورونا مثلما حدث في إسبانيا نهاية شهر مارس الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وصل 32 جهاز تنفس صناعي بالفعل يوم الجمعة الماضي إلى روزاريو من أصل 50 جهازا تبرعت بهم مؤسسة ليو ميسي، بالإضافة لتبرعات شخصية قام بها اللاعب الأجنتيني تخطت قيمتها المليون يورو لمكافحة الفيروس في إقليم كتالونيا والأرجنتين.
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