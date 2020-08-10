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صحفية لبنانية: انفجار شعبي بـ لبنان راغب في استقالة المنظومة السياسية الفاسدة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:51 م
صدى البلد
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هاني حسين
قالت الصحفية اللبنانية هبة سعد، إن لبنان مر بأزمات متتالية آخرها انفجار مرفأ بيروت.


وأضافت هبة سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، أن وتيرة التظاهرات في لبنان هدأت اليوم وهذا الهدوء ليس بسبب إعلان استقالة الحكومة.


وتابعت سعد: "على الرغم من استقالة الحكومة مازالت التظاهرات مستمرة ونشهد انفجارا شعبيا لن ينتهى باستقالة الحكومة، والشعب يرغب في استقالة المنظومة السياسية بأكملها ".


 وأكملت هبة سعد :" اللبنانيون علقوا المشانق لجميع السياسيين المسؤولين على الفساد ".


ولفتت :"  الوضع في بيروت وكل لبنان متأزم ونشهد وتيرة متصاعدة من التظاهرات في شوارع لبنان  وهناك عمليات كر وفر واشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن ".
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