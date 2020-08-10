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أخبار العالم

نيران صديقة..ترامب يوجه ضربة قاصمة لشركة آبل الأمريكية

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:51 م
صدى البلد
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حسام رضوان
يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في طريقه لتوجيه ضربة اقتصادية قاصمة لشرطة "آبل" الأمريكية بسبب صراعاته الاقصادية مع الصين.

ومن المتوقع أن يؤثر حظر الولايات المتحدة لتطبيق المراسلة الصيني الشهير "وي شات- WeChat" ويحدث عواقب وخيمة على شركة "آبل - Apple" في أحد أسواقها الاكثر ربحاُ بالنسبة لمبيعات هواتف "آيفون- iPhone".

وتستهدف الأوامر التنفيذية التي وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي خدمتين شهيرتين، TikTok و WeChat، متهمة مالكيها الصينيين بسرقة بعض من بيانات المستهلكين الأمريكيين. نظرًا لدخولها حيز التنفيذ في 20 سبتمبر، من المقرر حظر جميع المعاملات المتعلقة بـ WeChat وشركتها الأم ، Tencent Holdings.

بينما لا تزال الشركة الصينية تحاول معرفة كيف سيؤثر الأمر بالضبط عليها، يحذر بعض المحللين من أن الحظر قد يأتي بنتائج عكسية على أقرانهم الأمريكيين. على سبيل المثال، قد تضطر شركة Apple، الشركة الأكثر قيمة في الولايات المتحدة، إلى إزالة WeChat من متجر التطبيقات. هذا من شأنه أن يجعل أجهزة iPhone عديمة الفائدة لملايين المستخدمين الصينيين الذين يعتبر التطبيق بالنسبة لهم جزءًا أساسيًا من الحياة، ويستخدم لأغراض عديدة من الاتصال إلى المدفوعات اليومية.

وقال محللون اقتصاديون إن الحظر الذي يتجه ترامب لفرضه قد يكون لـ"آيفون" النصيب الأكبر من الضرر من بين منتجات آبل المختلفة، حيث من المتوقع أن تنخفض مبيعات منتجات آبل في الصين ما بين 15-25%، بينما من المتوقع أن تنخفض مبيعات آيفون ما بنسبة من 25-30%. بحسب تقرير "روسيا اليوم" في نسختها بالإنجليزية.

على الرغم من تأثير جائحة الفيروس التاجي على أعمال Apple في الصين في بداية العام ، تمكنت شركة تصنيع الهواتف الذكية من التعافي. تم الاعتراف بشركة Apple باعتبارها صانع الهواتف الذكية الأسرع نموًا في الصين في الربع الثاني، حيث قفزت مبيعات iPhone بنسبة 225% وفقًا لأبحاث CINNO ومقرها شنغهاي. وفقًا للشركة ، تم بيع حوالي 13 مليون وحدة في الأشهر الثلاثة حتى يونيو وحده.

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