نفسي أحقق حلم أبويا.. طالبة بالثانوية العامة تحصل على 95% رغم وفاة والدها وشقيقها بفترة الامتحانات.. فيديو

أكدت الطالبة نور الهدى عبد الغفار إن شقيقها توفي قبل أسبوع من إنطلاق امتحانات الثانوية العامة، أعقبها بعد ذلك إصابة والدها بفيروس كورونا، ودخل العناية بأحد المستشفيات في أول يوم للامتحانات مما أثر على تركيزها.





وأضافت عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كل يوم عبر فضائية اون اي أنه بعد أسبوع من حجزه بالمستشفي توفى والدي، ولكنها ظلت على ثباتها واستمرت في أداء امتحاناتها، وحصلت مجموع 95%.





وتابعت الطالبة نور الهدى قائلة كان كل همي أحقق حلم أبويا، وكنت أتمنى دخول كلية الطب البشرى وحاولت واجتهدت في ذلك.



