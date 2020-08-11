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ليس الأول.. خبير ري: السد الإثيوبي معرض للانهيار.. فيديو

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:01 ص
سد بأثيوبيا
سد بأثيوبيا
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محمود محسن
أكد الدكتور أحمد الشناوي خبير الري أن المصارف الزراعية أفضل مكان للأراضي الزراعية مؤكدا أن مياه الري تصرف من خلال التربة والأمر أيضا بالنسبة للأنهار. 

وأضاف الشناوي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن عبر فضائية الحدث اليوم أن الأنهار عندما تهبط أمطار بغزارة تتسبب في إرتفاع منسوب النهر دون حدوث أمواج فتغرق الأراضي التي حولها.

وتابع خبير الري أن النهر يحدث أمواج عندما ينهار سد من السدود مؤكدا أن الهضبة الأثيوبية بها 22 نهر واثيوبيا قامت ببناء أكثر من سد ومعظمها انهارت وأغلبها بتنفيذ شركة واحدة .

وأشار الشناوي إلى أن هناك سد انهار في عام 2018 بإثيوبيا فى شهر أغسطس الذى يشهد قمة الأمطار مؤكدا أن السد الإثيوبي من المحتمل أن ينهار.
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