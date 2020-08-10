أول قرار من مرتضى منصور بعد التعادل مع الاتحاد.. غرامة 100 ألف جنيه على كل لاعب فى الزمالك.. فيديو

أكدت قناة نادي الزمالك، توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على كل لاعب بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض متواجدا في قائمة مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري.





ووفقًا لما ذكره طارق يحيى مقدم الاستديو التحليلي في قناة الزمالك، فإن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء قرر توقيع غرامة مالية على لاعبيه.









وأشار يحيى إلى أن القرار جاء بناء على إضاعة عدد كبير من الأهداف خلال المباراة مما أدى إلى نهايتها بالتعادل بهدف لكل فريق.



