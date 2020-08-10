AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول قرار من مرتضى منصور بعد التعادل مع الاتحاد.. غرامة 100 ألف جنيه على كل لاعب فى الزمالك.. فيديو

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:26 م
الزمالك
الزمالك
Advertisements
محمد رشاد
أكدت قناة نادي الزمالك، توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على كل لاعب بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض متواجدا في قائمة مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري.

ووفقًا لما ذكره طارق يحيى مقدم الاستديو التحليلي في قناة الزمالك، فإن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء قرر توقيع غرامة مالية على لاعبيه.


وأشار يحيى إلى أن القرار جاء بناء على إضاعة عدد كبير من الأهداف خلال المباراة مما أدى إلى نهايتها بالتعادل بهدف لكل فريق.

وتعادل الزمالك مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق مساء الإثنين، في مباراة مؤجلة من الجولة 18 لدوري We المصري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرتضى منصور يخصص يوما للاحتفال بنادي الاتحاد السكندري على قناة الزمالك

حازم إمام عن تجديد تعاقده: ليس غريبًا على مرتضى منصور احتواء أبناء النادي

ترشيحاتنا

بعد وفاة مصطفى حفناوي.. أحمد فلوكس يفتح النار على هاني شاكر والفنانين.. شاهد

مادة موجودة بكل منزل تقتل فيروس كورونا في الفم

تعبيرات خادشة للحياء.. كنزى عمرو دياب تحذف صورة من انستجرام بعد هجوم شرس ضدها

كاتب: حزب الله اللبناني نجح فيما فشلت فيه جماعة الإخوان في مصر

رويترز: انفجار قرب معبر على الحدود بين العراق والكويت

موعد ومكان جنازة اليوتيوبر مصطفي حفناوي

AdvertisementS

أول قرار من مرتضى منصور بعد التعادل مع الاتحاد.. غرامة 100 ألف جنيه على كل لاعب فى الزمالك.. فيديو

أحمد فتحي يقلب تويتر برسالة قوية عن النادي الأهلي

الزمالك ينزف.. الأبيض يفرط فى المركز الثاني ويسقط فى فخ التعادل أمام الاتحاد.. فيديو

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع الاتحاد وفوز بيراميدز على طنطا

عدلي القيعي: ملابسات خطيرة في سرقة فيلا محمود الخطيب

عاجل.. إصابة 7 لاعبين جدد بفيروس كورونا فى المصري

نقطة ثمينة.. ميدو يعلق على سقوط الزمالك في فخ التعادل أمام الاتحاد بالدوري

ليلة تألق الدون | عبد الله السعيد يسجل هاتريك ويتقدم لـ بيراميدز بثلاثية على طنطا

شاهد .. بكاء مذيعة قناة الزمالك على الهواء حزنا على وفاة مصطفى حفناوى

75 دقيقة .. بنشرقي وأوناجم يشعلان مباراة الاتحاد والزمالك ..فيديو

عدلي القيعي: ميدو كان قريبا من الانضمام إلى الأهلي 3 مرات

مصير الأهلي والزمالك.. الكاف يحسم الجدل حول حضور الجماهير بنصف نهائى أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المرحلة الأولى لم تنته .. مجدي بدران يكشف أسباب الموجة الثانية لـ كورونا

بملابس أنيقة .. لطيفة تخطف الأنظار فى جلسة تصوير جديدة.. شاهد

أيها أجمل؟.. ريهام أيمن تبرز جمالها بـ 3 تسريحات شعر مختلفة