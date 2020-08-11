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أخبار العالم

بعد اندلاع 30 حريقا بـ إسرائيل.. قوات الاحتلال تغلق معبر كرم أبو سالم

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 08:48 ص
حرائق فى إسرائيلِ
حرائق فى إسرائيلِ
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سمر صالح

قرر الجيش الإسرائيلي، إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري، على حدود قطاع غزة، وذلك بسبب استمرار اطلاق البالونات المفخخة من القطاع.
 
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أنه في أعقاب اندلاع 30 حريقا بالغلاف، قررت إسرائيل اغلاق معبر كرم أبو سالم.
 
وقالت الصحيفة، إن المعبر سيكون مغلقا أمام حركة البضائع، باستثناء الشاحنات المحملة بمستلزمات طبية ووقود، وذلك اعتبارا من صباح اليوم، وحتى إشعار آخر.
 
وأضافت الصحيفة العبرية، أن الحرائق بالغلاف، كانت بفعل بالونات مفخخة أطلقت من قطاع غزة، وأدت لاحتراق حوالي 400 دونم زراعي.
 
يشار إلى أن إسرائيل قررت كذلك، وقف ادخال الإسمنت ومواد البناء لقطاع غزة، بذريعة الاستمرار في اطلاق البالونات المفخخة.
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