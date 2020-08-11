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محافظات

كمامة وقياس حراري قبل الدخول| فتح جميع لجان انتخابات الشيوخ بالبحر الأحمر

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:12 ص
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
أعلنت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، صباح الثلاثاء، فتح جميع لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمدن البحر الاحمر، ووصول القضاة في المواعيد المحدده وعددهم ١٧٠ قاضيًا وعضو هيئة قضائية، يتولون الاشراف على (١٠٦) مراكز إنتخابية و (١٠٩) لجان انتخابية، وتستقبل اللجان الإنتخابية ( ٢٩٧.٢٧٣ ناخبا)  على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم. 


واوضحت المحافظة في بيان، أنه سيتم متابعة سير الإنتخابات على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات بالديوان العام بالتنسيق مع الجهات المعنية والوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفورى مع أي حالات طارئة والحل الفورى لاية مشكله ضمانا لسير العملية الانتخابية بنجاح هذا فضلا عن إستقبال شكاوى المواطنين وسرعة حلها على الفور لضمان إنتظام العملية الإنتخابية واتمامها على اكمل وجه. 

واشارت إلى أنه جرى التوجيه  باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وذلك من خلال توفير طبيب داخل كل لجنة
وتطهير مقار اللجان وتقديم الدعم اللازم للأطقم والفرق المسئولة عن التطهير مؤكدا على رفع درجة الاستعداد بكافة قطاعات الخدمات و المرافق على مستوى المحافظة.

بدأت اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.

بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.

كما كلفت الهيئة منسق طوابير بمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.

وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما  اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.

وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان. 
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