كمامة وقياس حراري قبل الدخول| فتح جميع لجان انتخابات الشيوخ بالبحر الأحمر

أعلنت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، صباح الثلاثاء، فتح جميع لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمدن البحر الاحمر، ووصول القضاة في المواعيد المحدده وعددهم ١٧٠ قاضيًا وعضو هيئة قضائية، يتولون الاشراف على (١٠٦) مراكز إنتخابية و (١٠٩) لجان انتخابية، وتستقبل اللجان الإنتخابية ( ٢٩٧.٢٧٣ ناخبا) على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.









واوضحت المحافظة في بيان، أنه سيتم متابعة سير الإنتخابات على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات بالديوان العام بالتنسيق مع الجهات المعنية والوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفورى مع أي حالات طارئة والحل الفورى لاية مشكله ضمانا لسير العملية الانتخابية بنجاح هذا فضلا عن إستقبال شكاوى المواطنين وسرعة حلها على الفور لضمان إنتظام العملية الإنتخابية واتمامها على اكمل وجه.





واشارت إلى أنه جرى التوجيه باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وذلك من خلال توفير طبيب داخل كل لجنة

وتطهير مقار اللجان وتقديم الدعم اللازم للأطقم والفرق المسئولة عن التطهير مؤكدا على رفع درجة الاستعداد بكافة قطاعات الخدمات و المرافق على مستوى المحافظة.



