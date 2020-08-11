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نصائح هامة قبل التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ للوقاية من كورونا..شاهد

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:21 ص
صدى البلد
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نورهان رأفت
عرضت فضائية صدى البلد ، تقريرا عن النصائح الهامة ، التي يجب أن يتبعها الناخب ، قبل أن يبدأ في عملية الإقتراع ، بـ انتخابات الشيوخ 2020.

وأشار التقرير ، إلى ضرورة ، أن يتاكد الناخب من تعقيم نفسه جيدا قبل الذهاب للجنة الانتخابية ، وأهمية ارتداء الكمامة ، وهو أمر إجباري ، حيث لا يسمح للناخب بالاقتراع دون ارتدائها .

ولفت التقرير ، إلى أنه لا يسمح للناخب بخلع الكمامة إلا في حالة أن يطلب منه مسؤولي  اللجنة ، من  التعرف على شخصيته وهويته .

وأوضح التقرير ، أن المواطن الذي لا يحمل كمامة ، ستوفر له اللجنة الإنتخابية كمامة ، بالإضافة إلى أنه تم وضع علامات للوقوف ، لمراعاة التباعد الإجتماعي .

وحذر التقرير ، من إلقاء المتعلقات الشخصية كـ الكمامات ، والمناديل وغيرها ، على الأرض ، أو أمام اللجان .




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