نصائح هامة قبل التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ للوقاية من كورونا..شاهد

عرضت فضائية صدى البلد ، تقريرا عن النصائح الهامة ، التي يجب أن يتبعها الناخب ، قبل أن يبدأ في عملية الإقتراع ، بـ انتخابات الشيوخ 2020.





وأشار التقرير ، إلى ضرورة ، أن يتاكد الناخب من تعقيم نفسه جيدا قبل الذهاب للجنة الانتخابية ، وأهمية ارتداء الكمامة ، وهو أمر إجباري ، حيث لا يسمح للناخب بالاقتراع دون ارتدائها .





ولفت التقرير ، إلى أنه لا يسمح للناخب بخلع الكمامة إلا في حالة أن يطلب منه مسؤولي اللجنة ، من التعرف على شخصيته وهويته .





وأوضح التقرير ، أن المواطن الذي لا يحمل كمامة ، ستوفر له اللجنة الإنتخابية كمامة ، بالإضافة إلى أنه تم وضع علامات للوقوف ، لمراعاة التباعد الإجتماعي .





وحذر التقرير ، من إلقاء المتعلقات الشخصية كـ الكمامات ، والمناديل وغيرها ، على الأرض ، أو أمام اللجان .















