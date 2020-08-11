AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزير الأوقاف خلال الإدلاء بصوته: قوة الدولة تكمن في اكتمال مؤسساتها الوطنية

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:48 ص
وزير الاوقاف خلال
وزير الاوقاف خلال الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ
Advertisements
أ ش أ
 أدلى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بصوته اليوم الثلاثاء في الاستحقاقات الانتخابية المجلس الشيوخ "الغرفة الثانية " من البرلمان المصري أمام لجنة مدرسة الشهيد طيار محمد جمال بالمنيل.

وقال وزير الأوقاف - في تصريح خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ " اليوم - إن المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الوطنية والدستورية ومنها انتخابات مجلس الشيوخ الحالية التي ستجرى على مدي اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء هي واجب وطني ومن أدوات قوة الدولة ، مشددا على أن قوة الدولة تكمن في اكتمال وقوة مؤسساتها الوطنية . 

وأضاف أن اختيار الأقدر على خدمة الوطن سواء على مستوى القوائم أم على مستوى المقاعد الفردية أمانة ، وعلى كل شخص أن يختار بتجرد ما يمليه عليه ضميره ويغلب على ظنه أنه الأقدر على خدمة الوطن ، مؤكدا أن المشاركة الإيجابية عطاء وانتماء للوطن لإحداث نهضة تنموية حقيقية فيه على كافة الأصعدة والمجالات السياسية والاجتماعية والإقتصادية والبناء والتعمير وغيرهم.

وأكد وزير الاوقاف أن المواطنة الحقيقية ليست مجرد شعارات أو إدعاء أو عزوف عن العطاء والمشاركة ، وإنما هي انتماء ومشاركة بالجهد والمال وبأداء الواجب الوطني ، فهي لون من ألوان الوفاء والانتماء للوطن ، مؤكدا أن الوطني الحقيقي لايمكن أن يتقاعس أو يتكاسل عن أداء الواجب ويعبر عن قوة ولائه وانتمائه لوطنه بالمشاركة الايجابية في الاستحقاقات الانتخابية والدستورية لنري القاص والداني والعالم كله أننا شعب ذو حضارة عريقة يعرف ويؤدي واجبه وحقه الديمقراطي بقوة تبهر العالم كما أبهرته في الاستحقاقات السابقة .

ودعا المواطنين إلى المشاركة الايجابية باختيار الأجدر بتمثيلهم تحت قبة مجلس الشيوخ بعيدا عن ما يدعون المعرفة أو يرفعون الشعارات أو من يخالفون القانون ، موضحا أن من يخالف القانون يجب ألا يكون جديرا بثقة الشعب ، مشددا على أنه لا ثقة لمن يخالف القانون ، وقال " كيف يؤتمن على صنع القانون أو سَنِّهِ أو حمايته من يخالف القانون؟ " مضيفا .. "كفانا ما أصاب المجتمع من جماعات : الغاية تبرر الوسيلة ".

وشدد وزير الأوقاف ، على أن الوزارة ستتعامل بحسم شديد مع أي مخالفة في محاولة استغلال المساجد في الدعاية الانتخابية لأي حزب أو مرشح أو جماعة ، لافتا إلى أن الدولة لا تتتدخل بأي شكل من الأشكال في الاستحقاقات الانتخابية وأن الوزارة لا تقوم بتوجيه أحد من الناخبين للادلاء بصوته لمرشح بعينه ، وانما تسعى لحث المواطنين على المشاركة الايجابية في الانتخابات ، مؤكدا أن المشاركة الايجابية هي تعبير عن حب الوطن والانتماء والعطاء له .

وكانت قد انطلقت في تمام التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء عملية تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس الشيوخ والتي تستمر على مدار يومين.

وبدأت اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.

 

بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

 

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.

 

كما كلفت الهيئة منسق طوابير بمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.

 

وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما  اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.

 

وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. لفتة إنسانية من أحد أفراد الأمن مع كبار السن بانتخابات الشيوخ

أشاد بتنظيم وإدارة العملية الانتخابية.. فرج عامر يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ

وزيرة التضامن تدلي بصوتها في انتخابات الشيوخ بالدقي.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

شيف درجة أولى ومصممة أزياء.. تعرف على اليوتيوبر مي ماهر بعد إصابتها بجلطة في الرئة

3 خطوات.. اعرف طريقة التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.. فيديو

في 3 خطوات.. اعرف لجنتك الانتخابية بـ انتخابات مجلس الشيوخ 2020

بعد خسارتها انتخابات الرئاسة.. شاهد زعيمة أوروبية تهرب من بلدها

أخبار الرياضة| الزمالك يتراجع عن تغريم اللاعبين.. ورضا عبد العال ينتقد مرتضى منصور.. وحسام حسن: مش محتاج للظهور في قناة الأهلي

اليوم.. عملية جراحية عاجلة لـ تركي آل الشيخ بـ نيويورك

AdvertisementS

علي جمعة يحذر من تسمية البشر أو وصفهم بـ3 أسماء

اليوم.. عملية جراحية عاجلة لـ تركي آل الشيخ بـ نيويورك

جريمة بشعة في الإسماعيلية .. رجل يطلق الرصاص علي زوجته بالشارع .. شاهد

في عيد ميلاد نجاة الصغيرة.. تعرف على اسمها وعمرها الحقيقي وعدد زيجاتها

وسائل إعلام يونانية: الطائرات والسفن الحربية مستعدة للرد على أي تحرك تركي

في الذكرى الخامسة لرحيله.. حقيقة زواج نور الشريف سِرًّا من درة

احمى نفسك فى الموجة الثانية لكورونا.. إليك أسباب عودة الإصابات وطرق الوقاية.. واكتشف حقيقة انتقاله فى الطعام واللحوم المصنعة

غضب في برشلونة قبل موقعة بايرن ميونخ بـ دوري أبطال أوروبا

في الذكرى الخامسة لرحيله.. قصة طلاق نور الشريف وبوسي

٤ حيل لن تكلفك الكثير تخلصك من انتشار الذباب فى المنزل والعمل

في عيد ميلادها الـ 82 .. عدد زيجات نجاة الصغيرة

أخبار الرياضة| الزمالك يتراجع عن تغريم اللاعبين.. ورضا عبد العال ينتقد مرتضى منصور.. وحسام حسن: مش محتاج للظهور في قناة الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد العثور على طفلهما جثة هامدة.. أب وأم مهددان بالسجن لمدة 20 عامًا

مشهد يحبس الأنفاس.. لحظة ظهور ثعبان مرعب على رصيف محطة مترو أنفاق في نيويورك

أطلق النار على نفسه بالخطأ.. العناية الإلهية تنقذ طفلا من موت محقق.. تفاصيل