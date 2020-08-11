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أخبار البلد

منع الانتظار والحرم الآمن.. خدمات المرور تنتشر لتنفيذ خطة تأمين انتخابات الشيوخ

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:42 ص
صدى البلد
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أحمد مهدي
نشرت الإدارة العامة للمرور، خدمات مرورية في اطار استعداداتها بتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لبدء تنفيذ خطة تأمين انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠.

يأتي ذلك في اطار أصدار اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة توجيهات للواء محمود عبدالرازق مدير الإدارة العامة للمرور بوضع خطة مرورية متكاملة لتسهيل الأمور على المواطنين أثناء إجراءات الانتخابات بالتنسيق مع ادارات المرور علي مستوى الجمهورية.

وتعتمد خطة الإدارة العامة للمرور على تفعيل الحرم الأمن حول اللجان الانتخابية بالتنسيق مع ادارات المرور من خلال نشر الصدادات الحديدية حول اللجان، مع منع الانتظارات أمام اللجان وفي الأماكن الغير مسموح بالانتظار فيها.

ضرورة التواجد المروري و الفعال في كافة الشوارع والميادين والمحاور والطرق الرئيسية بالتنسيق مع إدارات وأقسام االمرور علي مستوى الجمهورية لمنع تواجد اي تعطيل للمرور، لمنح المواطن حرية التوجه للجان بدون أي أعطال مرورية.

سيتم تعزيز الطرق والمحاور الرئيسية وتزويدها بمجموعات كافية من  الضباط والأمناء راكبي الدراجات النارية للمرور على هذه الطرق لملاحظة الحالة والتأكد من التزام قائدي المركبات بالسرعات المقررة وضبط المخالفات المرورية وكذلك الاقوال الامنية المزودة بالسيارات الدفع الرباعي بالطرق للحفاظ على امن وامان الطريق  كما تم العديد من السيارات الحديثة المزودة بكاميرات لمراقبة الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.

واسهامًا فى تخفيف الأعباء على المواطنين تم تفعيل دور خدمة الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة والتى من المتوقع زيادة الحركة المرورية عليها وذلك يهدف بالدرجة الأولى الى إرشاد ومعاونة المواطنين مستخدمي هذه الطرق الذين يتعرضون الى حوادث لا قدر الله أو مشاكل بسبب أعطال سياراتهم والعمل على توفير جميع السبل المتاحة من سحب السيارات المعطلة والعمل على إيجاد من يقوم بإصلاحها فى أقرب محطة خدمة وذلك على مدار 24 ساعة ومن خلال الاتصال بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن طريق الأرقام  الآتية :
(01221110000/ 38556661 ).
منع الانتظار والحرم الآمن.. خدمات المرور تنتشر لتنفيذ خطة تأمين انتخابات الشيوخ
منع الانتظار والحرم الآمن.. خدمات المرور تنتشر لتنفيذ خطة تأمين انتخابات الشيوخ
منع الانتظار والحرم الآمن.. خدمات المرور تنتشر لتنفيذ خطة تأمين انتخابات الشيوخ
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