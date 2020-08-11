حث المواطنين على النزول.. الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ

أدلى الأنبا لوكاس، أسقف مطرانية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بأبنوب مقر مدرسة الشهيد فاروق جعفر احمد الثانوية العسكرية بمدينة أبنوب.





اقرأ أيضًا:









وحث الأنبا لوكاس المواطنين علي النزول للمشاركة في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن المشاركة في التصويت واجب وطني علي كل شخص من اجل النهوض بمستقبل الوطن واختيار من يمثل الشعب





يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 496 مركز انتخابي يضم 636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة مؤكدا على الانتهاء من تجهيز مقر اللجنة العامة للانتخابات بمدينة أسيوط .





وكان محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873).



