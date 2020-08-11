AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حث المواطنين على النزول.. الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:54 م
صدى البلد
Advertisements
إيهاب عمر
أدلى الأنبا لوكاس، أسقف مطرانية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بأبنوب مقر مدرسة الشهيد فاروق جعفر احمد الثانوية العسكرية بمدينة أبنوب.

اقرأ أيضًا:


وحث الأنبا لوكاس المواطنين علي النزول للمشاركة في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن المشاركة في التصويت واجب وطني علي كل شخص من اجل النهوض بمستقبل الوطن واختيار من يمثل الشعب

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 496 مركز انتخابي يضم  636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة مؤكدا على الانتهاء من تجهيز مقر اللجنة العامة للانتخابات بمدينة أسيوط .

وكان محافظ أسيوط قد  أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873).

وانطلقت اليوم الثلاثاء عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غدٍ الأربعاء حيث تفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.


وأدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة، كما أدلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعدد من الوزراء والمسئولين بصوتهم الانتخابي.


وشهدت اللجان الانتخابية إقبالا من قبل المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم خاصة كبار السن والسيدات، فيما دعا رئيس الوزراء المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات .


وتجري الانتخابات لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ بنظام الاقتراع السري المباشر؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردي، فيما يعين الرئيس وفقا  للقانون 100 آخرين حيث يتنافس في الانتخابات 787 مرشحًا في 27 دائرة بالنظام الفردي، بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا من مختلف الأيديولوجيات.


واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.


كما كلفت الهيئة منسق طوابير لمعرفة من يرتدي الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها في القلم المستخدم في إبداء الرأي منعا لنقل العدوى.


وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما  اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع في اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت في اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع في اليوم الثاني.


وتشترك القوات المسلحة في تامين الانتخابات بعناصرها في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدي لكل التهديدات التي يمكن مجابهتها خلال تامين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن في محيط اللجان.

حث المواطنين على النزول.. الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ
حث المواطنين على النزول.. الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتهاء كل الاستعدادات لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ في أسيوط

خلال اجتماع اللجنة التنسيقية.. محافظ أسيوط يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ

المحافظات تستعد لانتخابات مجلس الشيوخ 2020.. الجيزة: اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة والاجراءات الاحترازية.. والمنوفية تطلق مبادرة اعرف لجنتك

انتخابات الشيوخ 2020 .. محافظ أسيوط يترأس حملة لتعقيم وتطهير مقار اللجان

أسقف الشرقية يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ.. ويحث المواطنين على المشاركة بكثافة في التصويت

راعي كنائس الوادي الجديد والواحات يدلي بصوته في لجنة مدرسة الأمل بالخارجة

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات 2020 .. تعرف على موعد إعلان الحدود الدنيا للمرحلة الأولى

مزحة الموسم| نادٍ مكسيكي درجة ثالثة يعلن ضم كريستيانو رونالدو

الإفتاء: هذا الأمر يقيك من الابتلاء.. اغتنمه

فوبيا الطعام.. حالة نادرة تجبر مريضة على تناول نوعين فقط من الطعام لـ4 أعوام

بالأرقام.. تعرف على صفقة ليفربول الجديدة

بوتين يكشف سرًا عن أول لقاح لكورونا في العالم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. أول جلسة تصوير لـ نهى عابدين بعد قرار تراجعها عن الاعتزال

منها مقصورات التباعد.. وسائل مبتكرة لحماية طلاب المدارس من عدوى كورونا.. شاهد

بالطفطف.. النساء تتوجه إلى لجان رأس البر للإدلاء بأصواتهن في انتخابات الشيوخ