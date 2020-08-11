ابنة عمرو دياب الأحدث| مشاهير يضطرون لحذف صورهم بعد نشرها على انستجرام |تفاصيل

يحرص عدد كبير من النجوم علي مشاركة جمهورهم لحظات حياتهم بنشر صورهم بشكل يومي عبر صفحاتهم الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام "، لكن أحيانا يتلقي بعضهم العديد من التعليقات التي تزعجهم وهو ما يدفعهم إلى التراجع عن الصور وحذفها.









ويرصد " صدي البلد" في هذا التقرير عددا من أبرز النجوم الذين حذفوا بعض صورهم عقب نشرها:











- كنزي عمرو دياب





قررت كنزى عمرو دياب حذف صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بعدما تعرضت لهجوم شرس من قبل متابعيها بسبب تعبيراتها الخادشة للحياء.











- مى عمر





كما حذفت الفنانة مي عمر، إحدى الصور لها التي نشرتها، أمس الاثنين، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، بعد أن انهالت التعليقات عليها من متابعيها يباركون حملها في طفلها الثاني.











وظهرت مي مرتدية فستانًا قصيًرا ببطن منتفخ الي حد ما، مما دفع عدد من متابعيها إلى التساؤل حول حقيقة حملها وسر اختفائها عن الساحة الفنية.







- زينة





حذفت الفنانة زينة صورة أحمد عز التي نشرتها صباح اليوم عبر حسابها على موقع إنستجرام وعلقت عليها وكتبت: "فى ناس مش فاهمة فى القانون بتقول إن أبو الولاد اللى فى الصورة ده النيابة حكمتله والحقيقة إن رأى النيابة ده غير ملزم بالمرة ورأيها استشارى بس، وإن المحكمة لسه ماحكمتش فى القضية، وإحنا مستنيين الحكم العادل، وإن ربنا فوق الجميع وهو اللى هيحكم لنا بإذن الله".









زينة فضلت نشر صورة لها وعلقت عليها وكتبت: " شيلت الصورة " لتتلقى عشرات التعليقات من جمهورها مُتمنين أن تصدر المحكمة حكمًا في صالحها بقضية إثبات نسبة أبوة توأمها التي قامت برفعها ضد الفنان أحمد عز.









- سيلينا





قامت سيلينا بالسفر إلى أبو ظبي لقضاء عطلة عيد الميلاد هناك بصحبة عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر, والممثلة الكندية شاي ميتشل, ومغنى البوب الأسترالي كودي سيمبسون وقاموا جميعًا بزيارة المسجد الكبير فى أبو ظبي حيث التقطوا صورًا تذكارية.









وقامت سيلينا بتعرية كاحلها بإحدى الصور داخل المسجد مما أثار إنتقادات كثيرة ضدها حيث تدل على عدم احترامها للعادات الإسلامية.



ولم تعلق سيلينا على تلك الإنتقادات بأى كلمة لكنها اكتفت بحذف تلك الصورة التى نشرتها على حسابها الخاص على موقع إنستجرام أثناء إنهائها رحلتها فى أبو ظبي.



وجاء حذف كنزى للصورة بعد العديد من التعليقات التى هاجمتها بشراسة وهو الأمر الذى عبر عنه البعض بأن تعبيراتها الخادشة للحياء لا تتناسب مع العادات والتقاليد العربية.ونشرت كنزى ابنة النجم عمرو دياب صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".وظهرت كنزى بلوك صيفي وارتدت توب أبيض وجاكت زيتي صيفيا.