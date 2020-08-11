AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مشاركة نسائية مميزة فى لجان انتخابات مجلس الشيوخ بشبرا.. فيديو

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 03:22 م
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
عرضت فضائية " صدى البلد" فى تغطية خاصة لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2020، فى اليوم الاول اليوم الثلاثاء لقطات مميزة يظهر بها تصدر السيدات المشهد الانتخابى فى اللجان الانتخابية بشبرا.

واصطفت عشرات السيدات على أبواب اللجان الانتخابية استعدادًا للمشاكرة فى التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، كما حرصت السيدات على ارتداء الكمامة واتباع الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وانطلقت اليوم عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث تفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.  

وأدلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ، بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبو عميرة بمصر الجديدة كما أدلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعدد من الوزراء والمسئولين بصوتهم الانتخابي.
 
وشهدت اللجان الانتخابية اقبالا من قبل المواطنين في الساعات الاولى من صباح اليوم خاصة كبار السن والسيدات فيما دعا رئيس الوزراء المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات .

بدأت اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.

بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.

كما كلفت الهيئة منسق طوابير بمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.

وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما  اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.

وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الرى يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ

بيتنفسوا حرية.. شاهد.. إقبال الناخبين على لجان وسط البلد في انتخابات الشيوخ

انتخابات الشيوخ 2020..توافد كبير من الناخبين على لجان الشيخ زايد ..فيديو

مصطفون للإدلاء بصوتهم.. شاهد العرس الانتخابي في مدينة نصر

على أنغام تسلم الأيادي.. السيدات يزين انتخابات مجلس الشيوخ بالجيزة.. فيديو وصور

سيدة مسنة: شاركت فى الانتخابات عشان البلد تعدي على خير.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

إعلان مهم من منظمة الصحة العالمية عن لقاح كورونا الروسي

انتخابات مجلس الشيوخ | فيديو وصور "تغطية خاصة"

بعد مزاعم وزير خارجيتها.. الاتحاد الأوروبي يوجه صفعة لـ تركيا

بعد العثور على طفلهما جثة هامدة.. أب وأم مهددان بالسجن لمدة 20 عامًا

في الذكرى الخامسة لرحيله.. حقيقة زواج نور الشريف سِرًّا من درة

في عيد ميلاد نجاة الصغيرة.. تعرف على اسمها وعمرها الحقيقي وعدد زيجاتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقطات ترصد الآثار المروعة لـ فوران بركان سينابونج في إندونيسيا

بملابس جريئة.. درة تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير في البحر

مصابة بـ كورونا تتعرض للطرد من مسكنها بسبب حماتها.. اعرف القصة