مشاركة نسائية مميزة فى لجان انتخابات مجلس الشيوخ بشبرا.. فيديو

عرضت فضائية " صدى البلد" فى تغطية خاصة لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2020، فى اليوم الاول اليوم الثلاثاء لقطات مميزة يظهر بها تصدر السيدات المشهد الانتخابى فى اللجان الانتخابية بشبرا.





واصطفت عشرات السيدات على أبواب اللجان الانتخابية استعدادًا للمشاكرة فى التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ ، كما حرصت السيدات على ارتداء الكمامة واتباع الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.





وانطلقت اليوم عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث تفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.





وأدلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ، بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبو عميرة بمصر الجديدة كما أدلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعدد من الوزراء والمسئولين بصوتهم الانتخابي.

وشهدت اللجان الانتخابية اقبالا من قبل المواطنين في الساعات الاولى من صباح اليوم خاصة كبار السن والسيدات فيما دعا رئيس الوزراء المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات .



