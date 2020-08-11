رانيا محمود ياسين تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مروجي شائعات وفاة والدها

اعلنت الفنانة رانيا محمود ياسين قيامها لتقديم بلاغ للنائب العام في مروجب شائعات وفاة والدها الفنان الكبير محمود ياسين والتي تسببت في الزعى للكثير من الجماهير.









وكتبت رانيا ياسين عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام "بلاغ للنائب العام للناس اللي فاكرينا بنهزر".









يُذكر أن رانيا محمود ياسين شارك في السباق الرمضاني في مسلسل فالنتينو أمام الزعيم عادل إمام والذي عرض في السباق الرمضاني 2020.









مسلسل "فلانتينو" بطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.



