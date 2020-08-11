صحيفة تكشف استراتيجية الأزمة الشهرية لأردوغان لصرف الأنظار عن الواقع المأساوي في الداخل

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن تركيا وضعت نفسها في مسار تصادمي مع مصر واليونان وأوروبا بشأن مطالبها الجديدة.









وتابعت أن القيادة التركية الحالية للرئيس رجب طيب أردوغان، تخلق أزمة كل شهر مع دول مختلفة كوسيلة لإثارة القومية والتطرف الديني في الداخل وصرف الانتباه عن سوء إدارة الاقتصاد، حيث وقعت تركيا في نوفمبر الماضي اتفاقًا مع حكومة طرابلس الليبية وطالبت بمساحة شاسعة من البحر الأبيض المتوسط. ووضعت تركيا نفسها في مسار تصادمي مع مصر واليونان وأوروبا بشأن مطالبها الجديدة، لكن هذا ما أرادته أنقرة وسبب استمرارها هذا الأسبوع في مواجهة أزمات جديدة على المياه.









لفتت الصحيفة إلى أن تركيا تنتهج استراتيجية "الأزمة الشهرية" بالنسبة لأنقرة، وبمقتضاها تختار القيادة كل شهر إما غزوًا جديدًا للعراق ، أو سوريا، أو تحرك للضغط على اليونان أو مصر أو قبرص. على سبيل المثال ، في 15 يونيو شنت أنقرة عملية مخلب نسر ، حيث قصفت القرى في جميع أنحاء شمال العراق بدعوى 'تحييد مقاتلي حزب العمال الكردستاني'، على الرغم من أنه لا يوجد دليل على أن حزب العمال الكردستاني قد نفذ أي هجمات في الآونة الأخيرة.









وأوضحت الصحيفة أن تركيا بدأت ببساطة بقصف طائرات F-16 والطائرات بدون طيار لأنها كانت بحاجة إلى إبقاء الجيش يفعل شيئًا كل شهر منذ انقلاب يوليو 2016 ، استخدمت أنقرة الجيش بقدر الإمكان لإبقائها تقاتل في مكان ما. على سبيل المثال، غزت سوريا بعملية درع الفرات في عامي 2016 و 2017. ثم في يناير 2018 ، اجتاحت عفرين في شمال سوريا، مما تسبب في فرار 160 ألف كردي.









بعد عام 2018 ، بدأت تركيا غزو تل أبيض شمال سوريا في أكتوبر 2019. ثم وقعت صفقة ليبيا وبدأت في تسخين أدوارها في إدلب وشمال العراق وليبيا والأزمة البحرية أرسلت تركيا طائرات بدون طيار وجنودًا إلى ليبيا في ديسمبر 2019 وفي أبريل كان لها دور في تراجع قوات الجيش الوطني الليبي وهو ما دفع مصر للتهديد بالتدخل في يونيو ويوليو لوقف تركيا وفي الوقت نفسه، حاربت تركيا النظام السوري في إدلب في فبراير ومارس وضغطت على روسيا نحو صفقة جديدة ، وطالبت بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي إس -400. ثم حولت تركيا تركيزها إلى العراق في يونيو ثم إلى تحويل متحف آيا صوفيا التاريخي إلى مسجد. ثم قالت إنها "ستحرر المسجد الأقصى" في القدس ، وربما تلمح إلى أزمة جديدة مع إسرائيل.









وتابعت جيروزاليم بوست أنه قبل استهداف إسرائيل، سعت تركيا للدفع بمطالبها في البحر المتوسط مما جعل اليونان ومصر والإمارات وفرنسا تتحد لإدانة العدوان التركي ثم وقعت اليونان ومصر على اتفاق في 6 أغسطس هذه الصفقة تقسم صفقة المياه الليبية التركية إلى النصف. ويأتي ذلك أيضًا بعد أن وقعت إسرائيل وقبرص واليونان اتفاقًا في يناير بشأن خط أنابيب ثم الانتهاء من جوانب تلك الصفقة في يوليو.









واستطردت الصحيفة قائلة إن ترسل تركيا أسطولها البحري إلى البحر بسفن حفر ومسح هذا الأسبوع لتتحدى هذه الصفقات وخلق حقائقها على الأرض، كما أرسلت تركيا سفينة Oruc Reis لإجراء 'نشاط مسح' بعيدًا في البحر الأبيض المتوسط ​​بين قبرص وكريت. وتقول تركيا إنها 'ستدافع عن حقوقها وعن شمال قبرص، وهي دولة غير معترف بها تضعها تركيا في الاعتبار في مطالباتها في البحر المتوسط.









وأشارت إلى أن وزير الخارجية التركي القومي اليميني المتطرف، مولود جاويش أوغلو، ذهب إلى بيروت خلال عطلة نهاية الأسبوع في محاولة لدفع أجندة أنقرة في أعقاب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، ثم التقى وزير خارجية أذربيجان.









والآن يقول أوغلو إن اليونان لم ترد بالمثل على دعوات أنقرة لإجراء مناقشات وهكذا سترسل تركيا السفن إلى حيث تشاء وانتقدت دول الاتحاد الأوروبي، التي تخشى تركيا لأنها تدفع لتركيا مليارات اليوروات لمنع اللاجئين من القدوم إلى أوروبا منذ عام 2015 ، تصرفات أنقرة في البحر المتوسط.









وفي سياق متصل أرسلت تركيا سفينة أوروتش رئيس، وهي سفينة أبحاث زلزالية كبيرة تشبه الحوت العائم لإجراء بحث في البحر هذه مهمة بحثية رافقها الكثير من القوة العسكرية أصدرت تركيا 'نافتيكس' لتحذير الدول التي كانت تتجه إليها السفينة، ثم أرسلت أوروك ريس وسفينتين لوجستيتين وثلاث فرقاطات وزوارق حربية وعدة غواصات إلى البحر لإذكاء القومية ، تُظهر وسائل الإعلام التركية قاربًا بحثيًا يشبه الصندوق محاطًا بفخر السفن البحرية التركية. يبدو للبعض وكأنه تحرك بحري تاريخي يستحضر ذكريات معركة ليبانتو وغيرها من المعارك البحرية مع الغرب واليونان.









أما أثينا فهي غاضبة للغاية، وتقول اليونان إنها لن تقبل بـ "نهج عدم التدخل" الذي يتبعه الناتو وتريد من الدول الأوروبية أن تفعل شيئًا لوقف الاستفزازات التركية وقد اضطرت بالفعل إلى دق أجراس الإنذار بسبب مضايقات تركيا لجزيرة كاستيلوريزو اليونانية الصغيرة في الأشهر الماضية.









وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه على الرغم من العديد من الأصوات المؤيدة لتركيا مثل السفير السابق جيم جيفري، إنها تشعر بالقلق. هناك الكثير من المواقف البحرية مع السفن التركية التي تبحر بالقرب من الجزر اليونانية قبالة سواحل تركيا، واليونان تتحدث عن التنبيهات ووضع السفن البحرية في البحر.









وعلى ما يبدو فإن الأزمة الحالية في البحر تنطوي على الكثير من المواقف التي ستمنح الصحافة الموالية للحكومة في أنقرة ووسائل الإعلام الحكومية شيئًا لتكتب عنه، حيث أنقرة هي أكبر سجن للصحفيين في العالم ، لذا فإن وسائل إعلامها متعاطفة تمامًا مع حزب العدالة والتنمية الحاكم، و غالبًا ما يُسجن المعارضون في تركيا لسنوات لمجرد انتقاد الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي ، وغالبًا ما يوصفون بأنهم إرهابيون. لا يوجد فحص للقرارات العسكرية في أنقرة، وتعلم أنقرة أن التدريبات العسكرية الأسبوعية أو الظهور وكأنها تتحدى اليونان ومصر والعراق وحزب العمال الكردستاني والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وسوريا والولايات المتحدة والجميع بشكل أساسي، تجعل القيادة التركية تبدو مهمة.









يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه العملة التركية في الانخفاض الكارثي وتثار تساؤلات حول طريقة تعاملها مع أزمة فيروس كورونا.









قد تكون قصص التنقيب، حيث يتم إرسال سفينة أبحاث بمرافقة قوات بحرية ضخمة، محاولة لصرف الانتباه عن الأزمة الاقتصادية أكثر من محاربة اليونان في البحر. يُظهر سجل أنقرة الحافل أنها عادة ما تستخدم المتمردين السوريين للقتال من أجلها في ليبيا وسوريا وتشن فقط حملات عسكرية ضد أولئك الذين لا يستطيعون الرد، مثل الأكراد في شمال العراق، وعندما تصطدم بالخط الأحمر المصري في ليبيا. أو روسيا في سوريا ،تيتوقف بشكل عام. وليس من الواضح أين يكون هذا الخط الأحمر في البحر الأبيض المتوسط، وأنقرة تحاول معرفة ذلك.



