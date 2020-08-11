مغني الراب المغربي الحر يعود بكليب "حس بيا" بعد غياب سنة.. فيديو

دشن مغني الراب المغربي الحر انطلاقة غنائية جديدة في مشواره الفني تزامنا مع إطلاق أجدد أعماله الغنائية "حس بيا" بشكل فيديو كليب مصور.

وعزف الحر خلال الأغنية على وتر الغدر والخيانة على طريقته الخاصة ليقدم توليفة مشاعر مختلطة بين التعاطف والألم والحزن في كلماتها، مصحوبة بكليب مصور يظهره يتعرض لحادث سير مؤلمة بسيارته بعد دس أحد الأشخاص لمخدر في مشروبه، وتغنى الحر عبر الأغنية بكلماته، بينما أخرج الكليب سليمان أفريج، وتم تصوير الكليب في مدينة طنجة المغربية في شهر يوليو الماضي.

وتمكن الحر عبر العمل الجديد من لفت أنظار الجمهور وتحقيق نجاح غير مسبوق حيث تخطت مشاهدات الكليب حتى اللحظة حاجز الثمانية ملايين في غضون أربعة أيام فقط، كما تصدر تريندات اليوتيوب في المغرب وعدة دول منذ طرح الكليب، ووصل للتريند رقم واحد عبر منصة أنغامي.

الحر مغني راب مغربي عرف دوما بمواضيعه الجريئة في أغانيه ولعبه على أوتار العاطفة الحزينة حتى لقب بشاعر الأحزان، حفر اسمه في ساحة الراب العربية بأشهر أغنياته "خليوني" و"مهما كان"، ويبدأ عبر أغنية "حس بيا" انطلاقة جديدة حيث تعيده للساحة الموسيقية بعد غياب دام قرابة السنة منذ آخر أغانيه "الغريب"، والتي حققت نجاحا جماهيريا ملحوظا بتخطيها حاجز 51 مليون مشاهدة.