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رياضة

معسكر مغلق لنادي سموحة قبل مواجهة المقاولون العرب

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 07:26 م
لاعبو سموحة
لاعبو سموحة
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حسام الحارتي
قرر حمادة صدقي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة دخول لاعبي الفريق الأول في معسكر مغلق غدا، الأربعاء، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في إطار الجولة الـ 19 من بطولة الدوري الممتاز.

وكان ذلك لخوض اللاعبين آخر التدريبات قبل مواجهة المقاولون العرب وتصحيح المسار من أجل تحقيق الفوز، والحصول على ثلاث نقاط لتعزيز مكان الفريق السكندري بجدول الدوري.

وحرص المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، على الاجتماع باللاعبين لتحفيزهم والاطمئنان عليهم قبل مواجهة المقاولون العرب.

وفي السياق، أكد حمادة صدقي، أن مواجهة المقاولون العرب ستكون في غاية الصعوبة نظرا لرغبة الفريقين في تحقيق الفوز.

وأصبح حمادة صدقي في مأزق كبير بسبب غيابات بعض اللاعبين، إضافةً إلى إيقاف الهاني سليمان ثلاث مباريات من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم لتطاوله على لاعب الاتحاد السكندري خالد قمر خلال اللقاء الودي الأخير الذي جمع بينهما.

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