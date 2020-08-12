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مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 8/12 /2020 .. اكتشف ما يخبؤه لك برجك

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 04:02 ص
ابراج
ابراج
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لمياء الياسين

هل أنت من المهتمين بمتابعة وتوقعات الأبراج والفلك؟؛ إليك توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 12-8- 2020.

إذا كنت ترغب في الحصول على كل المعلومات المهمة المتعلقة بهذا اليوم؛ فمن الضروري أن تقرأ توقعات الأبراج واكتشف ما يخبئه لك برجك.. وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد، وإليك ما يحمله كل برج من أسرار:

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برج الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تراجع خطواتك تفاديا للخسارة.

عطفيا واجتماعيا: لا تستسلم لشعورك بالتذمر وكن متعقلا إذا تعطلت بعض الأمور.

 برج الثور
من 21 /4 إلى 21 /5

ماليا ومهنيا: القمر في مواجهة برجك يطالبك بالحذر وعليك أن تراجع جيدا البنود والشروط الخاصة بشأن شراكة مهنية.

عاطفيا: سواء كنت متزوجا أو خاليا تجنب الدخول في مناقشات حادة مع من تحب أو مع شريك حياتك
برج الجوزاء
من 22 /5 إلى 21 /6

اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يجعلك تمضي متفائلا وواثقا من نفسك وراضيا عن أدائك وتبهر الجميع.

عاطفيا: تعدك الأفلاك بالفرح وقد تسمع كلمات الحب والإعجاب وتجد الرومانسية في الأجواء.

 برج السرطان
من 22 /6 إلى 22 /7

ماليا ومهنيا: القمر في مواجهة برجك يطالبك بالحذر وعليك أن تراجع جيدا البنود والشروط الخاصة بشأن شراكة مهنية.

عاطفيا: سواء كنت متزوجا أو خاليا تجنب الدخول في مناقشات حادة مع من تحب أو مع شريك حياتك.


برج الأسد
من 23 /7 إلى 22 /8

عاطفيا: القمر في منزل الحب يدفعك للانطلاق في كل اتجاه وتسعد بأوقات تجمعك بمن تحبهم.. لا تتردد في التعبير عما بداخلك من مشاعر حب.

مهنيا: الوضع الفلكي داعم وتستطيع أن تثبت وجودك وتضع أقدامك على الطريق الصحيح.

برج العذراء
من 23 /8 إلى 22 /9

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يقودك لمفاوضات ناجحة ويمدك برغبة في المعرفة والتعاون مع الجميع.
عاطفيا: فينوس في منزل الأصدقاء يدع علاقتك بمن تحب وتستطيع أن تؤثر في الجنس الآخر.

برج الميزان
من 23 /9 إلى 22 /10
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات قد يضع أمامك خيارات مهنية ومالية تميل لبحثها وتحسن تقريرها وتخطط جيدا لتحقيق حلمك بالمستقبل. 
عاطفيا: رغم الضغوط.. القمر بمنزلك الثامن يساعدك على الاقتراب ممن تحب واليوم مناسب لإصلاح علاقتك به.
 
برج العقرب
من 23 /10 إلى 22 /11

عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تكون مرنا وأن تتحكم في عصبيتك.
مهنيا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تقاوم رغبتك في التمرد على شركاء العمل واهتم بما يقربك منهم مع الحفاظ على حقوقك.


 برج القوس
من 23 /11 إلى 21 /12

عاطفيا وصحيا: تبدو نشيطا ومستعدا للتعامل مع المشاكل بموضوعية.
مهنيا: القمر في منزل العمل يدفعك اليوم للعمل بجلد من أجل إنتاج أعمال مدهشة.


 برج الجدي
من 22 /12 إلى 20 /1

عاطفيا: القمر في منزل الحب وقد يعدك اليوم بلقاء عاطفي لا ينسى.
مهنيا واجتماعيا: تبدو اليوم ودودا وتتعامل بحيوية وانفتاح على العالم من حولك.

 برج الدلو
من 21 /1 إلى 19 /2

اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل العلاقات يحمل لك مفاجآت حلوة وانفتاحا اجتماعيا.

مهنيا وعائليا: تمضي في طريقك نحو أهدافك بدون عوائق، وتشعر بالمتعة لتواجدك مع الأقارب والأخوة.

 برج الحوت

مهنيا: تستطيع اليوم أن تنظم جهودك وتعد نفسك لكل الاحتمالات وأن تتكيف مع المستجدات.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات واليوم مناسب لبحث قضية عاطفية أو اجتماعية

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