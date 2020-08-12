حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 8/12 /2020 .. اكتشف ما يخبؤه لك برجك

من21/3 إلى 20/4
عطفيا واجتماعيا: لا تستسلم لشعورك بالتذمر وكن متعقلا إذا تعطلت بعض الأمور.برج الثور
من 21 /4 إلى 21 /5
ماليا ومهنيا: القمر في مواجهة برجك يطالبك بالحذر وعليك أن تراجع جيدا البنود والشروط الخاصة بشأن شراكة مهنية.عاطفيا: سواء كنت متزوجا أو خاليا تجنب الدخول في مناقشات حادة مع من تحب أو مع شريك حياتك
برج الجوزاء
من 22 /5 إلى 21 /6
اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يجعلك تمضي متفائلا وواثقا من نفسك وراضيا عن أدائك وتبهر الجميع.
عاطفيا: تعدك الأفلاك بالفرح وقد تسمع كلمات الحب والإعجاب وتجد الرومانسية في الأجواء.برج السرطان
من 22 /6 إلى 22 /7
ماليا ومهنيا: القمر في مواجهة برجك يطالبك بالحذر وعليك أن تراجع جيدا البنود والشروط الخاصة بشأن شراكة مهنية.
عاطفيا: سواء كنت متزوجا أو خاليا تجنب الدخول في مناقشات حادة مع من تحب أو مع شريك حياتك.
برج الأسد
من 23 /7 إلى 22 /8
عاطفيا: القمر في منزل الحب يدفعك للانطلاق في كل اتجاه وتسعد بأوقات تجمعك بمن تحبهم.. لا تتردد في التعبير عما بداخلك من مشاعر حب.
مهنيا: الوضع الفلكي داعم وتستطيع أن تثبت وجودك وتضع أقدامك على الطريق الصحيح.
من 23 /8 إلى 22 /9
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يقودك لمفاوضات ناجحة ويمدك برغبة في المعرفة والتعاون مع الجميع.
عاطفيا: فينوس في منزل الأصدقاء يدع علاقتك بمن تحب وتستطيع أن تؤثر في الجنس الآخر.
برج الميزان
من 23 /9 إلى 22 /10
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات قد يضع أمامك خيارات مهنية ومالية تميل لبحثها وتحسن تقريرها وتخطط جيدا لتحقيق حلمك بالمستقبل.
عاطفيا: رغم الضغوط.. القمر بمنزلك الثامن يساعدك على الاقتراب ممن تحب واليوم مناسب لإصلاح علاقتك به.
من 23 /10 إلى 22 /11
عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تكون مرنا وأن تتحكم في عصبيتك.
مهنيا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تقاوم رغبتك في التمرد على شركاء العمل واهتم بما يقربك منهم مع الحفاظ على حقوقك.
برج القوس
من 23 /11 إلى 21 /12
عاطفيا وصحيا: تبدو نشيطا ومستعدا للتعامل مع المشاكل بموضوعية.
مهنيا: القمر في منزل العمل يدفعك اليوم للعمل بجلد من أجل إنتاج أعمال مدهشة.
برج الجدي
من 22 /12 إلى 20 /1
عاطفيا: القمر في منزل الحب وقد يعدك اليوم بلقاء عاطفي لا ينسى.
مهنيا واجتماعيا: تبدو اليوم ودودا وتتعامل بحيوية وانفتاح على العالم من حولك.
من 21 /1 إلى 19 /2
اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل العلاقات يحمل لك مفاجآت حلوة وانفتاحا اجتماعيا.
مهنيا وعائليا: تمضي في طريقك نحو أهدافك بدون عوائق، وتشعر بالمتعة لتواجدك مع الأقارب والأخوة.برج الحوت
مهنيا: تستطيع اليوم أن تنظم جهودك وتعد نفسك لكل الاحتمالات وأن تتكيف مع المستجدات.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات واليوم مناسب لبحث قضية عاطفية أو اجتماعية