حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 8/12 /2020 .. اكتشف ما يخبؤه لك برجك

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برج الحمل

من21/3 إلى 20/4



مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تراجع خطواتك تفاديا للخسارة.



عطفيا واجتماعيا: لا تستسلم لشعورك بالتذمر وكن متعقلا إذا تعطلت بعض الأمور.

برج الثور

من 21 /4 إلى 21 /5

ماليا ومهنيا: القمر في مواجهة برجك يطالبك بالحذر وعليك أن تراجع جيدا البنود والشروط الخاصة بشأن شراكة مهنية.

برج الجوزاء

عاطفيا: سواء كنت متزوجا أو خاليا تجنب الدخول في مناقشات حادة مع من تحب أو مع شريك حياتكمن 22 /5 إلى 21 /6

اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يجعلك تمضي متفائلا وواثقا من نفسك وراضيا عن أدائك وتبهر الجميع.

عاطفيا: تعدك الأفلاك بالفرح وقد تسمع كلمات الحب والإعجاب وتجد الرومانسية في الأجواء.

برج السرطان

من 22 /6 إلى 22 /7

ماليا ومهنيا: القمر في مواجهة برجك يطالبك بالحذر وعليك أن تراجع جيدا البنود والشروط الخاصة بشأن شراكة مهنية.

عاطفيا: سواء كنت متزوجا أو خاليا تجنب الدخول في مناقشات حادة مع من تحب أو مع شريك حياتك.

برج الأسد

عاطفيا: القمر في منزل الحب يدفعك للانطلاق في كل اتجاه وتسعد بأوقات تجمعك بمن تحبهم.. لا تتردد في التعبير عما بداخلك من مشاعر حب. مهنيا: الوضع الفلكي داعم وتستطيع أن تثبت وجودك وتضع أقدامك على الطريق الصحيح.

برج العذراء

برج الميزان

من 23 /7 إلى 22 /8من 23 /8 إلى 22 /9مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يقودك لمفاوضات ناجحة ويمدك برغبة في المعرفة والتعاون مع الجميع.عاطفيا: فينوس في منزل الأصدقاء يدع علاقتك بمن تحب وتستطيع أن تؤثر في الجنس الآخر.من 23 /9 إلى 22 /10مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات قد يضع أمامك خيارات مهنية ومالية تميل لبحثها وتحسن تقريرها وتخطط جيدا لتحقيق حلمك بالمستقبل.عاطفيا: رغم الضغوط.. القمر بمنزلك الثامن يساعدك على الاقتراب ممن تحب واليوم مناسب لإصلاح علاقتك به.