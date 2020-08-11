حصاد أول يوم انتخابات لمجلس الشيوخ.. وزير النواب: أهم صور الممارسة الديمقراطية.. محمود فوزي: كورونا مش هتوقف الدولة.. ودعوة لجموع المصريين للمشاركة

وزير مجلس النواب: المشاركة في انتخابات "الشيوخ" حق للمواطنين وواجب عليهم تجاه وطنهم

وكيل البرلمان يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بمصر الجديدة

بعد إدلائه بصوته.. المستشار محمود فوزي: الانتخابات حق وواجب دستوري ونيابي

أشرف رشاد الشريف يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بقنا

علاء عابد لأهالي الصف: لا تترددوا في اختيار من ترونه الأصلح لتمثيلكم

النائبة عبلة الهوارى تدلي بصوتها فى انتخابات مجلس الشيوخ بسوهاج

أحمد قطب يتفقد لجان الانتخابات بالجيزة قبل غلق باب الاقتراع

العامري فاروق يشيد بالإجراءات الاحترازية عقب الإدلاء بصوته

محمد عمارة يدلي بصوته في مدرسة حسام الدين بالهرم

احتشاد للمواطنين بالجيزة للتصويت في انتخابات الشيوخ

غادة عجمي تدلي بصوتها في انتخابات "الشيوخ": شاركوا في العرس الديمقراطي





توجه عدد كبير من أعضاء مجلس النواب وأعضاء الأحزاب السياسية للإدلاء بأصواتهم باللجان المختلفة التى شهدت إقبالا كبيرا من جانب المواطنين فى مختلف اللجان حول الجمهورية فى أول يوم من أيام انتخابات مجلس الشيوخ والتى ستستمر حتى غدٍ الأربعاء حيث تفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً.





وأكد عدد من أعضاء البرلمان والسياسية، أهمية المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ، وأن أجهزة الدولة المعنية قامت بالتأمين وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية الصحية على أكمل وجه، متابعا "كورونا مش هتوقف الدولة".





احتشد مئات الناخبين بمنطقة البحر الأعظم بالجيزة، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.



وفرت مكاتب خدمة المواطنين للنائب محمد أبو العينين، أجهزة اللاب توب لتسهيل معرفة الناخبين بلجان الاقتراع وأسمائهم في كشوفات الناخبين، إلى جانب توفير سيارات لنقلهم للجان الانتخابية.

كما حرصت مكاتب خدمة المواطنين على تنظيم عملية الاستعلام عن اللجان، حيث نظم طوابير الناخبين للالتزام بمسافات الأمان، إلى جانب ارتداء الكمامات الطبية.





ومن جانبه، أدلى المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية اليوم بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ باللجنة الانتخابية بمدرسة الشهيد العميد أحمد محمود مصطفى بالقاهرة الجديدة.

حرص الوزير على الإدلاء بصوته في أول يومي الاقتراع، وإتاحة الفرصة أمام المستشارين والعاملين بالوزارة للإدلاء بأصواتهم، مشيدًا بالتدابير الوقائية المتبعة، وحسن تنظيم الانتخابات، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات، والجهود المبذولة من كافة مؤسسات الدولة للتيسير على المواطنين في الإدلاء بأصواتهم.

وقال فؤاد إن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ تعد أهم صور الممارسة الديمقراطية، وهي حق للمواطنين وواجب عليهم تجاه وطنهم، لاختيار الأفضل من بين المترشحين لعضوية مجلس الشيوخ.

وأكد ضرورة المشاركة الفاعلة من جانب المواطنين في هذه الانتخابات، بما يؤكد على وقوفهم خلف وطنهم - مصر - ومؤسساتها الدستورية وقيادتها السياسية.

كما، أدلى وكيل أول مجلس النواب السيد الشريف بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ بمدرسة الخلفاء الإعدادية بنين بمصر الجديدة.





وفى السياق ذاته، أكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بدائرة قسم الهرم، أن تلك الانتخابات حق وواجب دستوري ونيابي.

وأشاد محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، بقيام أجهزة الدولة المعنية بالتأمين وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية الصحية على أكمل وجه، متابعا "كورونا مش هتوقف الدولة".



وتابع المستشار فوزي، حديثه قائلًا "كل مشاركة في الانتخابات أو الاستحقاق الدستوري تعد رسالة إيجابية للجميع ومجلس الشيوخ هو بيت خبرة حقيقي للحكماء حيث تكون المناقشات مجالها أرحب وأوسع".

وأوضح الأمين ألعام لمجلس النواب، أن مجلس الشيوخ سيضيف جديدا في المناقشة؛ لأنه ليس لديه الضغوط التصويتية الخاصة بمجلس النواب بخلاف أنه يضم أصحاب الرأي والخبرات.

كما شهد عدد من اللجان الانتخابية بمحافظة قنا، مشاركة فعالة من قبل الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في عملية الانتخابات في مقدمتهم عدد من رجال الدين والقيادات الشعبية منذ الساعات الأولى لبدء عملية التصويت في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وجاءت مشاركة النائب الأول لحزب مستقبل وطن المهندس أشرف رشاد الشريف بلجنته الانتخابية بمدرسة مدينة قنا الجديدة للتعليم الأساسي للتأكيد علي أهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية.

كما تفقد النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن المهندس أشرف رشاد الشريف يرافقه أمين التقييم والمتابعة بحزب مستقبل وطن علي مستوي الجمهورية محمد عبد السلام لجان " المعهد الديني والتحرير بمدينة قنا ولجان قرية الأشراف القبلية ومدرسة القائد المؤمن ولجان الانتخابية بالأشراف العسيلية .

وخصصت مديرية التربية والتعليم بقنا مترجم إشارة لمساعدة أصحاب الاحتياجات الخاصة للتصويت فى انتخابات الشيوخ لمحافظة قنا.

وتفقد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، ايضا مدرسة عرب الحصار للتعليم الأساسي للاطمئنان على سير العملية الانتخابية بمركز وقرى محافظة الجيزة، وقد استقبل الأهالي النائب بالترحيب الزغاريد والهتافات المؤيدة لحزب مستقبل وطن.



وقال نائب رئيس حزب مستقبل وطن، في تصريحات صحفية على هامش جولته في مركز الصف بالجيزة، إن مشاركة المواطنين اليوم في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات مجلس الشيوخ، يؤكد وعي المصريين في الحفاظ على وطنهم.

وطالب النائب علاء عابد، الناخبين بعدم التردد فى اختيار الأصلح ومن يرونه الأفضل لتمثيلكم داخل مجلس الشيوخ، والمهم المشاركة فى صناعة هذا المجلس الذى سيكون له دوره الكبير فى إثراء الحياة السياسية والبرلمانية فى ظل الصلاحيات التى منحتها التعديلات الدستورية لمجلس الشيوخ.

و أدلت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك في الساعات الأولى من اليوم الأول للانتخابات في الداخل.

وحثت عجمي، في بيان لها، الناخبين على ضرورة المشاركة في العرس الديمقراطي، والنزول بقوة أمام صناديق الاقتراع، للتعبير عن آرائهم بحرية كاملة، واختيار من ينوب عنهم تحت قبة مجلس الشيوخ، ويعبر عن متطلباتهم واحتياجاتهم.

ولفتت عضو مجلس النواب، أن المشاركة في هذه الاستحقاقات الانتخابية واجب وطني وعلى الجميع أن يلبي نداء الوطن وينزل ويشارك بقوة في تلك الانتخابات.

وطالبت الناخبين بضرورة الالتزام بكامل الاجراءات الوقائية والاحترازية أثناء عملية التصويت، والمحافظة على ارتداء االكمامة حتى لا يتم ترك فرصة لزيادة انتشار فيروس كورونا.





أدلت النائبة عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وأمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بصوتها بمحافظة سوهاج فى إنتخابات مجلس الشيوخ ، داعية جميع مواطنى سوهاج للادلاء بصوتهم.





أشاد العامري فاروق أمين شؤون الهيئات الاستشارية في حزب مستقبل وطن، بعملية سير انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك عقب إدلاءه بصوته اليوم في الانتخابات.

وطالب "فاروق"، جموع المواطنين بضرورة المشاركة في العرس الانتخابي الديمقراطي، مشيدا بالإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت.

ووجه العامري فاروق، الشكر للقائمين على تنظيم العملية الانتخابية لحفاوة الاستقبال، مشيدا بالمجهود المشرف للقائمين على عملية التأمين.

يشار إلي أنه انطلقت اليوم عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غدا الأربعاء حيث تفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا.





تفقد المهندس أحمد قطب، مرشح حزب مستقبل وطن، لانتخابات مجلس الشيوخ، بالجيزة على المقاعد الفردية، لجان الاقتراع، وذلك قبل غلقها.

وأشاد المهندس أحمد قطب بالإقبال الكبير الذي شهده اليوم الأول لعملية التصويت لانتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدا ضرورة المشاركة الفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ، باعتباره واجب وطني واستحقاق دستوري، كما أن الانتخابات الحالية لها أهمية خاصة، في ظل عودة مجلس الشيوخ بعد توقف طال لمدة 6 سنوات.



