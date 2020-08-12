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حوادث

انتخابات الشيوخ .. أمن القاهرة: لم نتلق أي بلاغات بتجاوزات .. و653 لجنة جرى تأمينها

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 12:39 ص
صدى البلد
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محمد صبري

فى اليوم الأول من ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ؛ نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى تأمين 653 لجنة من الداخل والخارج، فضلا عن نجاح رجال المرور فى العمل على تحقيق السيولة المطلوبة على كافة المحاور الحيوية؛ لسرعة انتقال الناخبين إلى مقار لجانهم.


واستمرارا لدورهم الإنسانى، وفر رجال أمن القاهرة كراسى متحركة لمساعدة كبار السن للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ وتذليل أى عقبات لهم.


فيما تصدر السيدات والشباب المشهد بمعظم اللجان بالقاهرة الذين حرصوا على مشاركتهم فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات.


وعلى الاغانى الوطنية اصطف الناخبين بكل أطيافهم وفئاتهم العمرية امام لجانهم للمشاركة الايجابية فى الانتخابات ، فعلى الرغم من حرارة الجو الشديدة الا أنها لم تمنعهم من المشاركة الفعالة والإدلاء بأصواتهم.


فمنذ الساعات الأولى من فتح اللجان أبوابها ، مرَّت القيادات الأمنية على كل اللجان للتأكد من انتظام الخدمات، ومتابعة تنفيذ خطه وزارة الداخلية للعمل على تعقيم كافه الناخبين وتوفير الكمامات لهم والتأكد من عمل بوابات التعقيم وترك مسافه أمنه بين المواطنين ، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا ليخرج اليوم الأول بشكل حضاري يليق بسمعه مصر فى الداخل والخارج .


ومن خلال متابعة البلاغات بغرفة عمليات مديرية أمن القاهرة؛ أكدوا أنه ليس هناك اى مخالفات أو تجاوزات حدثت من قبل الناخبين، وأن اليوم الأول مر دون أى عقبات.

انتخابات الشيوخ .. أمن القاهرة: لم نتلق أي بلاغات بتجاوزات .. و653 لجنة جرى تأمينها
انتخابات الشيوخ .. أمن القاهرة: لم نتلق أي بلاغات بتجاوزات .. و653 لجنة جرى تأمينها
انتخابات الشيوخ .. أمن القاهرة: لم نتلق أي بلاغات بتجاوزات .. و653 لجنة جرى تأمينها
انتخابات الشيوخ .. أمن القاهرة: لم نتلق أي بلاغات بتجاوزات .. و653 لجنة جرى تأمينها
انتخابات الشيوخ .. أمن القاهرة: لم نتلق أي بلاغات بتجاوزات .. و653 لجنة جرى تأمينها
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