بعد تحطم منزلها في انفجار بيروت.. أول ظهور لـ دومينيك حوراني بإطلالة غريبة

بصور لها؛ بعد تحطم منزلها في انفجار بيروت.

متابعيها، عبر حسابها على إنستجرام،

متابعيها، عبر حسابها على إنستجرام،

وظهرت دومينيك، بإطلالة غامضة ومختلفة، وهو ما دفع متابعيها للتعليق على صورتها للإطمئنان عليها.





وعلقت دومينيك حوراني على صورتها ببعض الكلمات، حيث كتبت: تصبحوا على خير ان شاء الله.



