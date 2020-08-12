بعد تحطم منزلها في انفجار بيروت.. أول ظهور لـ دومينيك حوراني بإطلالة غريبة

شاركت الفنانة دومينيك حوراني ، متابعيها، عبر حسابها على إنستجرام، بصور لها؛ بعد تحطم منزلها في انفجار بيروت.
وظهرت دومينيك، بإطلالة غامضة ومختلفة، وهو ما دفع متابعيها للتعليق على صورتها للإطمئنان عليها.
وعلقت دومينيك حوراني على صورتها ببعض الكلمات، حيث كتبت: تصبحوا على خير ان شاء الله.
وأطلت دومينيك حوراني
مرتدية توب قطيفة باللون الأسود بأكمام طويلة، وهو ما تناسب مع لون بشرتها.
فيما تركت دومينيك حوراني
شعرها منسدلا عبر كتفيها وظهرها بطريقة انسيابية وناعمة، مع ربط شعرها من الامام بـ"توكة" على شكل قطة، وهو ما أبرز من رقة إطلالتها.
وأكملت دومينك حوراني
إطلالتها بإختيار بعض اللمسات الغامضة من المكياج؛ حيث أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر باللون الأسود والكحل الأسود، مع وضع اللون الأسود كأحمر شفاه، وبلاشر باللون البينك، وطلاء اظافر باللون البينك.
ولم تتكلف دومينك حوراني
في اختيار الأكسسورات، حيث ظهرت بإطلالة بسيطة وناعمة.
واإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..