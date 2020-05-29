الحب فى زمن كورونا..جدل بسبب كليب دومينيك حوراني الجديد





والأغنية من كلمات فادي أسعد، وفكرة دومينيك، وتوزيع فادي السيد من جدة، ميكس وماسترينج إيلي سابا من دبي، ومونتاج فؤاد السيد من برشلونة، بإشراف جان متري من بيروت.





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وتم تصوير الأغنية بطريق الفيديو كليب بس تعا فى 3 أيام، ولم يظهر معها فى الفيديو أى موديل وذلك حرصا منها على عدم انتشار فيديو كورونا والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية.





وتدور فكرة الكليب الذى تقدمه دومينيك حول تأثير فيروس كورونا فى ابتعاد الاحبه عن بعضهم البعض.