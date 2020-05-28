دومينيك حوراني تطلق أغنية عن "كورونا" من المنزل

تستعد الفنانة دومينيك حوراني لإطلاق أغنيتها الجديدة "بس تعا" والتي أطلقتها حول الحجر المنزلي، وتُعد تلك الأغنية هي التعاون الأول لها مع الشاعر فادي أسعد عن موضوع الكورونا.
وقامت دومينيك حوراني بتصوير الأغنية بكاملها من خلال هاتفها الجوال ذاتيًا خلال ثلاثة أيام، حيث حرصت دومينيك أن يتماشى مع مبادئ التباعد الاجتماعي، حيث كانت معظم اللقطات التي تهر في الكليب من داخل منزلها.
الأغنية من تأليف فادي أسعد، وتوزيع الموسيقار فادي السيد من جدة، ومكس و ماستارينج إيلي سابا من دبي، ومونتاج فؤاد السيد من برشلونة، بإشراف جان متري من بيروت.
كانت دومينيك حوراني، طرحت كليب بعنوان "يا عريس"، بمشاركة الـDG أحمد فيجو، الأغنية من كلمات محمد موافي، وألحان وتوزيع أحمد فيجو، Hair stylist نسيم عصفور،Art Director Jesn Mitri، تسجيل ميكس وماستر ستوديو منه نسخة.
جري تصوير الأغنية في دبي داخل “كراج ستوديو” شادي الرفاعي، وتنتمى لنوعية أغاني حفلات الزفاف والمناسبات السعيدة في شكل مهرجان شعبي، وقام بتصوير ومونتاج الكليب المخرج مينا عدلي.