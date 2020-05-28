دومينيك حوراني تطلق أغنية عن "كورونا" من المنزل

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الأغنية من تأليف فادي أسعد، وتوزيع الموسيقار فادي السيد من جدة، ومكس و ماستارينج إيلي سابا من دبي، ومونتاج فؤاد السيد من برشلونة، بإشراف جان متري من بيروت.

كانت دومينيك حوراني، طرحت كليب بعنوان "يا عريس"، بمشاركة الـDG أحمد فيجو، الأغنية من كلمات محمد موافي، وألحان وتوزيع أحمد فيجو، Hair stylist نسيم عصفور،Art Director Jesn Mitri، تسجيل ميكس وماستر ستوديو منه نسخة.



