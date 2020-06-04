بـ البيجاما الفسفوري.. دومينيك حوراني بإطلالة جريئة في المنزل
الخميس 04/يونيو/2020 - 10:54 م
نشرت الفنانة دومينيك حورانى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من جلسة تصوير مثيرة للجدل.
ظهرت دومينيك حورانى
، بملابس منزلية، ببجاما باللون الاخضر الفسفوري الذى يتناسب مع إطلالتها ونسقت معه شراب أسود شبيكة تحت بنطلون البيجاما.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت دومينيك
ماكياج باللون البينك الهادئ وتحديدا للعين بالأسود ومصحح حواجب.
كما ظهرت بتسريحة شعر غير متكلفة بشعرها ولكنها نسقت بعض الاكسسوارات من نفس لون البيجاما.
وكتبت دومينيك علي الصورة Hello my love ، وانهالت عليها التعليقات بمجرد نشرها للصورة.