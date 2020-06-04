AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ البيجاما الفسفوري.. دومينيك حوراني بإطلالة جريئة في المنزل

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:54 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
نشرت الفنانة دومينيك حورانى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من جلسة تصوير مثيرة للجدل.

ظهرت دومينيك حورانى، بملابس منزلية، ببجاما باللون الاخضر الفسفوري الذى يتناسب مع إطلالتها ونسقت معه شراب أسود شبيكة تحت بنطلون البيجاما. 


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت دومينيك ماكياج باللون البينك الهادئ وتحديدا للعين بالأسود ومصحح حواجب.

كما ظهرت بتسريحة شعر غير متكلفة بشعرها ولكنها نسقت بعض الاكسسوارات من نفس لون البيجاما.

وكتبت دومينيك علي الصورة Hello my love ، وانهالت عليها التعليقات  بمجرد نشرها للصورة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ جليتر على الوجه والملابس.. دومينيك حوراني تتألق بإطلالة كاجول غريبة.. شاهد

بإطلالة ناعمة.. نور اللبنانية بصورة جديدة مع المخرج محمد سامي

بالكاجوال.. نوال الزغبي تتألق بـ البينك في إطلالة صباحية

ببنطال فضي لامع.. دومنيك حوراني تثير الجدل على إنستجرام

بالفستان الأبيض.. دومنيك حوارني بإطلالة صباحية من منزلها في لبنان

بالبنطلون المقطع والشراب الشبيكة.. دومنيك حوراني في جلسة تصوير جديدة

ترشيحاتنا

رخيص وآمن.. تعرف على أسعار فيتامين لاكتوفيرين لـ علاج فيروس كورونا

اطمنوا هما في بيتهم | شقيق شيرين عبد الوهاب عن خلافها مع زوجها: شائعة

سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على حماة

خبير بـ الاستشعار عن بعد: لا يمكن توقع موعد حقيقي لـ صفر كورونا.. فيديو

محمود كهربا يهنئ عضو مجلس إدارة النادى الأهلى بعيد ميلاده

محمد فاضل يوجه رسالة لوزيرة الصحة بعد إصابة شقيقته بكورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ البيجاما الفسفوري.. دومينيك حوراني بإطلالة جريئة في المنزل

أسرع علاج منزلي للحموضة.. الكمون والهيل الأفضل

شاهد.. بالصور أكثر 10 سيارات شهرة وتداولا على موقع إنستجرام