بعد سقوطها على الأرض.. دومنيك حورانى تتألق بـ لوك جديد يبهر متابعيها

نشرت الفنانة دومنيك حورانى ستورى جديدة على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت بها من داخل صالون التجميل، وارتدت بنطلون جينز باللون الأزرق الغامق، وبلوزة بدون أكمام باللون الأبيض، ومفتوحة من الصدر.



وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها بطريقة رائعة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على جمال بشرتها والرموش السوداء، ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر.



ولم تتكلف بكثير من الإكسسوارات واكتفت بقرط بسيط لإكمال إطلالتها.



وكان الحساب الرسمي لدومينيك حوراني على موقع إنستجرام نشر مقطع فيديو صادم لها يكشف وقوعها على الأرض خلال اختيارها ملابس لتصوير أغنيتها الجديدة وقد أدى هذا السقوط إلى نقلة للمستشفى لتلقي العلاج.