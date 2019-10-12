Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد سقوطها على الأرض.. دومنيك حورانى تتألق بـ لوك جديد يبهر متابعيها

السبت 12/أكتوبر/2019 - 03:36 م
صدى البلد
Advertisements
قسم المرأة
نشرت الفنانة دومنيك حورانى ستورى جديدة على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت بها من داخل صالون التجميل، وارتدت بنطلون جينز باللون الأزرق الغامق، وبلوزة بدون أكمام باللون الأبيض، ومفتوحة من الصدر.

وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها بطريقة رائعة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على جمال بشرتها والرموش السوداء، ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر.

ولم تتكلف بكثير من الإكسسوارات واكتفت بقرط بسيط لإكمال إطلالتها.

وكان الحساب الرسمي لدومينيك حوراني على موقع إنستجرام نشر مقطع فيديو صادم لها يكشف وقوعها على الأرض خلال اختيارها ملابس لتصوير أغنيتها الجديدة وقد أدى هذا السقوط إلى نقلة للمستشفى لتلقي العلاج.
بعد سقوطها على الأرض.. دومنيك حورانى تتألق بـ لوك جديد يبهر متابعيها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ جينز ممزق.. كارولين عزمى تتألق بإطلالة عصرية

ألوان ترابية وشعر سنبلة.. نسرين أمين تتألق بإطلالة جريئة

بـ ملابس شتوية.. درة تتألق بإطلالة رياضية على إنستجرام

بـ أسود قصير .. ريم البارودي تتألق برفقة أصدقائها

الجلد الأسود.. نيللي كريم تتألق بإطلالة أنيقة

مايا دياب تظهر بـ إطلالة جديدة على انستجرام

ترشيحاتنا

بين الكاجوال والكلاسيك.. دنيا سمير غانم تتألق فى أحدث ظهور

كيفية صلاة قيام الليل.. تعرف على فضلها واعتقاد خاطئ عنها

أول تعليق من أبو الغيط على العملية العسكرية التركية في سوريا

بعد تراجعه 14 جنيها.. توقعات بعودة ارتفاع أسعار الذهب في هذا الموعد

كفاية تجميل.. الجمهور ينتقد بسمة بوسيل فى أحدث ظهور لها

أسباب مخيفة.. وضع المحفظة فى الجيب الخلفى خطر على الرجال

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كتاب جديد عنها.. ريهانا في إطلالة جريئة بـ جلد النمر.. صور

مش هتصدق.. أسعار صادمة لإطلالات النجمات..يسرا وإليسا وسميرة سعيد الأبرز

بـ مكياج وملابس سوداء.. درة تتألق في أحدث جلسة تصوير