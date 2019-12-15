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مرأة

فستان جريء .. دومنيك حورانى فى إطلالة مثيرة للجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 04:02 م
دومنيك حورانى
دومنيك حورانى
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نهى هجرس
نشرت الفنانة دومنيك حورانى، مجموعة من الصور الجديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جريئة

وظهرت دومنيك حورانى، بفستان قصير باللون البينك الفاتح، ومطعم بفصوص صغيرة باللون الفضى من منطقة الصدر ليبرز جمالها وأناقتها.

ووضعت دومنيك حورانى، ماكياجا للعيون باللون الذهبى والأزرق ليبرز جمالها، ووضعت أحمر شفاة باللون الأحمر الماط.

وتركت شعرها الذهبى منسدلًا بين كتفيها بطريقة أنيقة وناعمة تبرز عن جمالها.

وعلقت على الصورة قائلة.. ربما عيد الميلاد المجيد يغير العالم.
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