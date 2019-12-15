فستان جريء .. دومنيك حورانى فى إطلالة مثيرة للجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

نشرت الفنانة دومنيك حورانى، مجموعة من الصور الجديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جريئةوظهرت دومنيك حورانى، بفستان قصير باللون البينك الفاتح، ومطعم بفصوص صغيرة باللون الفضى من منطقة الصدر ليبرز جمالها وأناقتها.ووضعت دومنيك حورانى، ماكياجا للعيون باللون الذهبى والأزرق ليبرز جمالها، ووضعت أحمر شفاة باللون الأحمر الماط.وتركت شعرها الذهبى منسدلًا بين كتفيها بطريقة أنيقة وناعمة تبرز عن جمالها.وعلقت على الصورة قائلة.. ربما عيد الميلاد المجيد يغير العالم.