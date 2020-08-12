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أخبار العالم

60 حريقا في إسرائيل.. وجيش الاحتلال ينصب مدفع ليزر لمواجهة بالونات غزة الحارقة

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:17 ص
جيش الاحتلال ينصب
جيش الاحتلال ينصب مدفع ليزر لمواجهة بالونات غزة الحارقة
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سمر صالح
أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلي أن قوات حرس الحدود في جيش الاحتلال نصبت، اليوم الثلاثاء، جهاز ليزر "Blade of Light" لاعتراض البالونات الحارقة في قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال أن هذا هو النظام الأول من نوعه في العالم الذي أثبت بالفعل فعاليته التشغيلية، ومن المتوقع الآن أن يلعب دورًا رئيسيًا في محاولة إسرائيل للتغلب على تهديد البالونات.

وقال الإعلام الإسرائيلي إنه تم تطوير النظام بهدف الحد من خطر البالونات الحارقة من قطاع غزة من قبل شرطة حرس الحدود وإدارة تطوير الوسائل الشرطية وOptidfence في جيش الاحتلال. 

وأوضح الإعلام الإسرائيلي أن طريقة عمل "Blade of Light" يتتبع البالونً ويجذبه نحو الآلة يستخدم شعاع ليزر فريدًا لتفجيره، وفي حالة الطائرات الورقية فإنه يحرق أجزاء منها حتى تسقط، في العام الماضي، عندما تم إدخال النظام.

واندلع اليوم أكثر 60 حريقًا في إسرائيل نتيجة البالونات، فيما هدد وزير جيش الاحتلال برد قاسٍ على القطاع إذا استمر إطلاق البالونات حتى نهاية الأسبوع.
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