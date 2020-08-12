إقبال بسيط بلجان عين شمس والزيتون في اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ

بدأت لجان منطقتي عين شمس وحلمية الزيتون، في استقبال الناخبين في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، وسط إجراءات احترازية مشددة، في مقدمتها ارتداء الكمامات وتعقيم الناخبين بالكحول.









وشهدت اللجان في عين شمس إقبالا بسيطا جدا في أول ساعة للتصويت، خاصة من قبل كبار السن وربات البيوت في ظل ذهاب المواطنين إلى عملهم منذ الصباح الباكر.











وقد فتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة، ولم تحدث أي شكاوى أو تأخير في فتح اللجان.











يذكر أنه يحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ "أساسي واحتياطي"، ومعاونة 120 ألف موظف.









ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ – وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين – 787 مرشحًا بنظامي الفردي والقائمة موزعة على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28 مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25 مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزة 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادي الجديد مرشحين اثنين، وبني سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومطروح 5 مرشحين).









وفي ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، اتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، تدابير احترازية ووقائية لضمان عدم انتشار المرض جراء تجمعات المواطنين أمام وداخل المقار الانتخابية، ومنها إلزامية ارتداء الكمامات الطبية على جميع أطراف العملية الانتخابية، وتوفير الكمامات لجميع رؤساء اللجان الفرعية والأمناء وكذا الناخبون الذين لا يحملونها، كما وفرت قفازات يدوية لاستخدامها في حمل القلم، وكحول لتعقيم الأيادي، وجميع هذه المستلزمات سيتم تسلميها للقضاة مع الأوراق الانتخابية.