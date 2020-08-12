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محافظات

إقبال ضعيف فى الساعات الأولى من اليوم الثانى بالبحر الأحمر

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 11:05 ص
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

فتحت كافة اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، اليوم الثاني من الاقتراع على انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ بالبحر الأحمر.

وتشهد كافة اللجان بمدن البحر الأحمر إقبالا ضعيفا  في الساعة الأولى عقب فتح اللجان أمام الناخبين، بينما تشهد لجان مدن الشمال إقبالا ضعيفا، وذلك مع انتشار كثيف لقوات الأمن أمام اللجان.

وبدأ القضاة المشرفون على عملية الاقتراع فى انتخابات مجلس الشيوخ بالبحر الأحمر، فتح اللجان الانتخابية أمام الناخبين، لليوم الثاني على التوالي في المواعيد المقررة، التاسعة صباحا، وسط إجراءات أمنية مشددة من خارج اللجان من قوات أمن البحر الأحمر.

وشهد محيط اللجان الانتخابية بالبحر الأحمر، تكثيفات أمنية مشددة لليوم الثاني على التوالي، وذلك لتأمين العملية الإنتخابية.

وكان أعلن المستشار أسامة عنبر رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بالبحر الأحمر، أول أمس عن تسليم القضاة المشرفين على انتخابات مجلس الشورى 2020 الأوراق الخاصة بالانتخابات من مقر لجنة متابعة الانتخابات بمحكمة البحر الأحمر استعدادا لبدء الاقتراع صباح الثلاثاء، وذلك وسط إجراءات احترازية.

 

وقال "عنبر" إنه تم توفير اقامة للقضاة المشرفين علي الانتخابات في جميع مدن المحافظة المختلفة بالفنادق القريبة من مقر اللجان كما تم توفير التنقلات من مقار إقامتهم الي اللجان الانتخابية تيسيرا للعملية الانتخابية وبناء على توجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

وأوضح رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالبحر الأحمر، أن المحافظة ساهمت بالتنسيق مع مجالس المدن في توفير استراحات للقضاة وأمناء اللجان بمدن الجنوب.

 

جدير بالذكر أن عدد اللجان علي مستوي البحر الأحمر 109 لجنة فرعية ولجنة عامة َواحدة في الصالة المغطاة،وجاء تقسيم اللجان على النحو التالي:- 52 لجنة في الغردقة، 17 لجنة سفاجا، 16 لجنة القصير، 13 لجنة رأس غارب، 6 مرسي علم، 3 الشلاتين، 2 حلايب.

 

كما شهدت محافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء استنفارا أمنيا غير مسبوقا، لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ.

 

وكان اللواء محمود أبو عمرة مساعد الوزير مدير أمن البحر الأحمر، عقد أمس، اجتماعا تنسيقيا؛لاتخاذ التدابير الأمنية، والإجراءات اللازمة مع مراجعة خطة التأمين المعدة لهذا الشأن، لانتشار الخدمات الأمنية بكافة عناصرها المباحثية والنظامية على مدار اليوم الكامل، مع رفع درجة الاستعداد للحالة القصوى، والمراجعة الشاملة لخطط التأمين جميع اللجان الانتخابية خلال عملية الاقتراع.

 كما تم وضع حواجز أمنية مكثفة بمحيط اللجان ضمن خطة التأمين، مع تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المديرية برئاسة مدير أمن البحر الأحمر.

فيما انتشرت سيارات الإسعاف بمحيط اللجان طبقًا للخطة التى وضعها مرفق إسعاف البحر الأحمر برئاسة الدكتور محمد غريب مدير مرفق الإسعاف.

 

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