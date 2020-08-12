AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ناخبة تصطحب رضيعها خلال الإدلاء بصوتها ببنها

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 12:18 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى
حرصت ناخبة بلجنة مدرسة زيد بن حارثة في الحرس الوطني ببنها بمحافظة القليوبية على الإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ حيث اصطحبت رضيعتها، مؤكدة أنها حريصة على المشاركة الإيجابية ودعم مسيرة الوطن في هذا الاستحقاق الدستورى للعبور بالوطن لبر الأمان.

كما حرصت الأجهزة الأمنية المكلفة بعملية تامين انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية على توزيع كمامات على الناخبين امام الإدلاء بأصواتهم امام اللجان الإنتخابية.

ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية فى يومها الثاني بمختلف اللجان الرئيسية والفرعية لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠.

وقام المحافظ مع ممثلي القطاعات بمراجعة مع ممثلي القطاعات سير العملية الانتخابية مؤكدا على توفير سبل الراحة والأمان لكبار السن بجانب تكثيف أعمال النظافة بمواقع المقرات الانتخابية والتأكيد على التأمين الكامل للجان واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من قبل الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، كما وجه بتوفير الأجواء المناسبة من كراسى متحركة للمرضى وكبار السن ومياه الشرب النقية والاحتفاظ بالتباعد المجتمعي، وتوفير الأطقم الطبية المتنقلة وسيارات الإسعاف لمواجهة أي أحداث طارئة.

وأكد الهجان على ضرورة توفير الأجواء الملائمة للجنة للقيام بعملها على الوجه الأكمل لحين استكمال عمليات الاقتراع باللجان والتي تعقبها عمليات الفرز والتجميع لحين إعلان النتيجة، مثمنا الدور الذي تقوم به اللجنة كأحد العناصر الفاعلة في نجاح العملية الانتخابية.
من ناحية اجرى محافظ جولة تفقدية بعدد من مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ للاطمئنان على سير العملية الانتخابية والاستماع إلى استفسارات المواطنين.

واطمئن الهجان على حسن سير الانتخابات على أكمل وجه والتأكد من تنفيذ جميع الاستعدادات والترتيبات وفقا للخطة التي أعدتها المحافظة للإنتخابات بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية.

وأكد محافظ القليوبية أن القليوبية تعد من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي والمشاركة الانتخابية بما يعكس الروح الوطنية التي يتمتع بها أبناء ومواطني المحافظة وحرصهم على المشاركة السياسية وممارسة حقهم الانتخابي للنهوض بمصرنا الحبيبة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للإدلاء بأصواتهم.. توافد الناخبين على لجان انتخابات الشيوخ بالقليوبية.. صور

لابس جلابية بعلم مصر| عجوز يدلى بصوته فى انتخابات الشيوخ بالقليوبية..صور

خلال تفقده لجان انتخابات الشيوخ.. الهجان: القليوبية من المحافظات الرائدة في المشاركة الانتخابية

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. إقبال كثيف على لجان "الشيوخ" بالقليوبية

أثناء الإدلاء بصوته.. وفاة ناخب داخل لجنة في مركز طوخ

إصابة مواطن بأزمة قلبية بمحيط لجنة انتخابية بالقناطر الخيرية

ترشيحاتنا

موجز السوشيال ميديا| أحمد فلوكس يخمد نار أزمته مع هاني شاكر.. وهنادي مهنا تخطف أنظار متابعيها بصورة جديدة

استدعاء السفير وإلغاء زيارة مهمة.. العراق يرد بشدة على القصف التركي لأراضيه

حتى لا يتغير لونها إلى الأسود.. طريقة حفظ البطاطس النيئة بعد تقشيرها

الأرصاد: درجات الحرارة لن ترتفع فى الفترة القادمة.. فيديو

التصرف الشرعي لمن فاته صلاة الظهر ودخل وقت العصر

أفضل دعاء بين السجدتين في الصلاة.. الأزهر للفتوى يكشف عنه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعيدا عن الزحام.. أفراد الشرطة يساعدون كبار السن للإدلاء بأصواتهم

كمال الجنزوي يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بمصر الجديدة

بعد إصرارها على حضور جنازة.. مصابة بـ كورونا تنقل العدوى لـ40 شخصًا من عائلتها