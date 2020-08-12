ناخبة تصطحب رضيعها خلال الإدلاء بصوتها ببنها

كما حرصت الأجهزة الأمنية المكلفة بعملية تامين انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية على توزيع كمامات على الناخبين امام الإدلاء بأصواتهم امام اللجان الإنتخابية.







وقام المحافظ مع ممثلي القطاعات بمراجعة مع ممثلي القطاعات سير العملية الانتخابية مؤكدا على توفير سبل الراحة والأمان لكبار السن بجانب تكثيف أعمال النظافة بمواقع المقرات الانتخابية والتأكيد على التأمين الكامل للجان واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من قبل الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، كما وجه بتوفير الأجواء المناسبة من كراسى متحركة للمرضى وكبار السن ومياه الشرب النقية والاحتفاظ بالتباعد المجتمعي، وتوفير الأطقم الطبية المتنقلة وسيارات الإسعاف لمواجهة أي أحداث طارئة.



وأكد الهجان على ضرورة توفير الأجواء الملائمة للجنة للقيام بعملها على الوجه الأكمل لحين استكمال عمليات الاقتراع باللجان والتي تعقبها عمليات الفرز والتجميع لحين إعلان النتيجة، مثمنا الدور الذي تقوم به اللجنة كأحد العناصر الفاعلة في نجاح العملية الانتخابية.

من ناحية اجرى محافظ جولة تفقدية بعدد من مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ للاطمئنان على سير العملية الانتخابية والاستماع إلى استفسارات المواطنين.



واطمئن الهجان على حسن سير الانتخابات على أكمل وجه والتأكد من تنفيذ جميع الاستعدادات والترتيبات وفقا للخطة التي أعدتها المحافظة للإنتخابات بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية.



وأكد محافظ القليوبية أن القليوبية تعد من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي والمشاركة الانتخابية بما يعكس الروح الوطنية التي يتمتع بها أبناء ومواطني المحافظة وحرصهم على المشاركة السياسية وممارسة حقهم الانتخابي للنهوض بمصرنا الحبيبة.



ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية فى يومها الثاني بمختلف اللجان الرئيسية والفرعية لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠.