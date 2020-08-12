فى اليوم الثانى.. محافظ القليوبية يترأس غرفة العمليات لمتابعة سير انتخابات مجلس الشيوخ.. صور

ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية فى يومها الثانى بمختلف اللجان الرئيسية والفرعية لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠.









وذلك بحضور إيمان ريان نائب المحافظ والدكتور عواد احمد على سكرتير عام المحافظة واللواء هشام خشبة السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.





وقام المحافظ مع ممثلى القطاعات بمراجعة مع ممثلي القطاعات سير العملية الانتخابية مؤكدا على توفير سبل الراحة والأمان لكبار السن بجانب تكثيف أعمال النظافة بمواقع المقرات الانتخابية والتأكيد على التأمين الكامل للجان.





وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من قبل الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، كما وجه بتوفير الأجواء المناسبة من كراسى متحركة للمرضى وكبار السن ومياه الشرب النقية والاحتفاظ بالتباعد المجتمعي، وتوفير الأطقم الطبية المتنقلة وسيارات الإسعاف لمواجهة أي أحداث طارئة.







يذكر أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة عملية الاقتراع، وتتلقى شكاوى المواطنين فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية على مدار الـ 24 ساعة على الأرقام : 01119992624- 01554591669 وتم فتح جميع اللجان الانتخابية بالقليوبية بحضور كافة المستشارين المسئولين عن اللجان.



وأكد الهجان ضرورة توفير الأجواء الملائمة للجنة للقيام بعملها على الوجه الأكمل لحين استكمال عمليات الاقتراع باللجان والتي تعقبها عمليات الفرز والتجميع لحين إعلان النتيجة، مثمنًا الدور الذى تقوم به اللجنة كأحد العناصر الفاعلة في نجاح العملية الانتخابية.