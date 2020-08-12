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أخبار العالم

عمل إرهابي مرتقب في بيروت.. السفارة الفرنسية واليونيفيل والصليب الأحمر يكشفون حقيقة الأمر

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 12:49 م
بيروت بعد انفجار
بيروت بعد انفجار المرفأ
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شيماء مصطفى
نفت السفارة الفرنسية في بيروت، اليوم الأربعاء، تحذير رعاياها من التجول في العاصمة اللبنانية.

وأكدت السفارة الفرنسية عدم صحة تسجيلها مقطع صوتي يحذر من عمل إرهابي مرتقب في بيروت.

وقال المكتب الإعلامي للسفارة الفرنسية، في اتصال لـ"الوكالةالوطنية للإعلام" إن لا صحة لمضمون تسجيل صوتي يتم تداوله عبر "واتساب" يدعي أن السفارة تحذر رعاياها من التجول في بيروت، مؤكدًا أنه "قديم ويتكرر تداوله بين فترة وأخرى، خاصة خلال الأزمات، بهدف التضليل وإثارة الهلع.

كما أصدر اليونيفيل ــــ قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ـــ بيانا ينفي أيضا نفس الأمر.

وقال المتحدث الرسمي باسم "اليونيفل" أندريا تيننتي إن "التسجيل الصوتي عبر واتساب الذي يدعي أن القوة الدولية تحذر من عمل إرهابي في مناطق في بيروت لا أساس له من الصحة ولا علم لنا به".

كما نفى الصليب الأحمر اللبناني تلك المقاطع الصوتية التي يتم نسبها إليه، بأنه حذر عناصره من التردد على أماكن التجمعات بسبب الخوف من تفجيرات محتملة.

وحذر الشعب اللبناني من تداول هذه المنشورات والرسائل التي تبث الخوف والرعب في نفوس المواطنين.
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