نهى أباظة تكتب: المكسر مش مقصر

المكسر مش مقصر .اسمه مش دايما عل الأزاز بيلمع ...ولا جوه علبه عايش مبستر...

الحاله واقعه ..شكل المكسر .. عايشها راضي شبعان .. مأشفر..

فرحه يضحك ...ازمه كشر ..بتخليه ف اوقات بدالك يقول نصيحه او يفكر .....مش معكر..والعقل لاين مش محجر ..والقلب ابيض بس يعل ملوش ف الغل ..اصله تمليك ...مش مأجر

المكسر مش مقصر...

والمكسر الل في عينك تملي مكسور ..هو الل مش بيدوس عليك عشان يكون..ولا بيضربك ف ضهرك لما تقول.. .ولا عيشته ف الضلمه مش ف نور..وعده حر .مش بيضر.. ويوم ما يلف من وراك يساندك ..مش عشان يكون ادامك ف الطابور..

المكسر مش مقصر...

والمكسر الل فاكر صوته واطي ...لا ده سره دايما ف بير ..مش بيلف ولا بيدور ...دايرته زي المستطيل...صحيح لفها كعب داير من غير اعذار ..اخد القرار

.وفي عز ماكنت بتخلع ..كان وحده ف وش التيار...

المكسر مش مقصر..

المكسر مش مقصر..ولا عمر المكسر كان مكسور..

طب مين فينا ماكنش مكسور ..ولا فيه كسور...ولاعدي عليه الوقت يطول..

..بس انت الل عينك مابتقراش بين السطور...فاكر المؤدب ضعيف ..والمحترم بيكون خفيف ...واالل اسلوبه معاك متربي ..محتاج مصلحه جاي يعبي.. ..

.ده ماكنش مكسور ,,.يمكن وقتها كنت البطل واخدت الدور ....بس هو قالوا عليه بدماغ استاذ دكتور ,,

صحيح في عينك كان مكسر ...بس مع غيرك أسس وأثر..

المكسر مش مقصر