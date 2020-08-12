تعرف على آخر التطورات في قضية اشيمبونج لاعب الزمالك السابق

كشف حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تفاصيل قضية الغاني أشيمبونج لاعب الفريق الأبيض السابق.





وقال أنور في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "اللاعب وقع على ورقة إخلاء طرف، وأثناء وجودي في بتروجت كان معنا على سبيل الإعارة، ووكيله يعلم أن اللاعب وقع على الأوراق وحصل على جميع مستحقاته، ولكن اللاعب يفتعل أزمات عديدة، منذ كان في الزمالك".





وأوضح أن هناك أزمة بين اللاعب ووكيل أعماله، الذي يدعي أنه حصل على أموال منه وهرب إلى الخارج.





وحول قضية نادي القرن، قال أنور: "جماهير نادي الزمالك أصبحت متعجلة لتقديم ملف القضية، فتحنا الموضوع حاليا لأننا نرى أننا الأحق باللقب، ولذلك يجب تقديم ملف قوي، لنا الشرف بفتح هذا الملف ومحاولة البحث عن حقوق الزمالك، وفي حالة عدم اتخاذ القرار، نكتفي بشرف المحاولة".



