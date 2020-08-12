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رياضة

عثمان ديمبلي يزين قائمة برشلونة المتوجهة إلى لشبونة

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:45 م
عثمان ديمبلي
عثمان ديمبلي
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حسن العمدة
أعلن المدرب الاسباني كيكي ستين عن قائمة فريقة التي ستتوجه الى لشبونة اليوم، لإستكمال الادوار الاقصائية في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأبرز ما جاء في التشكيلة هو عودة اللاعب المصاب عثمان ديمبلي الى القائمة المسافرة مع الفريق بعد تمام شفاءة من الإصابة التي لحقت به منذ نهاية نوفمبر الماضي.

وجاءت قائمة الفريق كالآتي:

في حراسة المرمي: تير شتيجن، نيتو، إيناكي بينا.

وجاء في خط الدفاع كلًا من: جيرارد بيكيه، نيلسون سيميدو، كليمانت لانجليه، جوردي ألبا، سيرجي روبيرتو، جونيور فيربو، رونالد أراوخو، أوسكار.

وفي وسط الميدان: إيفان راكيتيتش، سيرخيو بوسكيتس، فراني دي يونج، ارتورو فيدال، ريكي بويج، رامون رودريجيز، لودوفيت رييس، أليخاندرو.

الهجوم: ليونيل ميسي، عثمان ديمبيلي، لويس سواريز، أنطوان جريزمان، مارتين برايثوايت، نسو فاتي، كورنارد دي فوينتي.

وشهدت القائمة المتوجه الى لشبونة استبعاد نجم الوسط البرازيلي ارثور ميلو بسبب المشاكل التي تسبب بها مؤخرًا مع ادارة بشلونة.

الجدير بالذكر ان برشلونة سيواجه العملاق الالماني بايرن ميونخ يوم الجمعة المقبلة، في اطار ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، على الاراضي البرتغالية.
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