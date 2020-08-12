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رياضة

المزين يكشف لـ صدى البلد سبب رحيله عن قيادة نادي طنطا

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:24 م
أيمن المزين المدير
أيمن المزين المدير الفني السابق لنادي طنطا
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حسام الحارتي
كشف أيمن المزين المدير الفني السابق لنادي طنطا عن سبب رحيله عن قيادة الفريق الأول لطنطا بعد الهزيمة من نادي بيراميدز بثلاثية نظيفة يوم الإثنين الماضي.


وقال أيمن المزين في تصريحات خاصة لـ صدي البلد" انه تقدم باستقالته عقب الهزيمة من نادي بيراميدز بثلاثة نظيفة للحفاظ على مشواره الرياضي مع أبناء السيد البدوي .


وأضاف أيمن المزين :" قررت الرحيل عن قيادة الفريق بعد تقديم كل ما لدي ورغبتى من تفادي الأزمات وأن يبحث مجلس الإدارة عن جهاز فني جديد يتوافق في الرؤية مع اللاعبين ويضمن استمرارهم في بطولة الدوري الممتاز ".

ووجه أيمن المزين الشكر لمسئولي نادي طنطا الرياضي بقيادة فايز عريبي عقب رحيله معربا عن تمنايته بتحقيق الأفضل خلال الفترة المقبلة".

وأكد أيمن المزين أنه سيخوض تجربة جديدة خلال الفترة المقبلة بعد رحيلة عن القيادة الفنية لنادي طنطا".

كان أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا استقال  من منصبه رسميا، بعد الخسارة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة الإثنين الماضي.

وأعلن مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة فائز عريبي، عن تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق للفريق الأول بقيادة محمد صلاح عقب رحيل أيمن المزين عن تولي قيادة الفريق .

وجاء تشكيل الجهاز الفني لفريق كرة القدم بنادي طنطا بقيادة محمد صلاح كالآتي :-

المدير الفني: محمد صلاح.
مدرب عام: سعيد عبدالعزيز.
مدرب: تامر عبدالحليم.
مدرب: وليد المحروقي.
مدرب حراس مرمي: عبدالشافي بركة.
رئيس الجهاز الطبي: مجدي وكوك.
مساعد مدرب حراس مرمي: اسامة ليلة.
المدير الإداري: جمال بشير.
إداري: خالد عبدالسلام.
إداري: احمد محسن.
شئون لاعبين: محمد العناني.
تأهيل اصابات: اكرم صبحي.
تأهيل اصابات: احمد موسي.
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