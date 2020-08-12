المزين يكشف لـ صدى البلد سبب رحيله عن قيادة نادي طنطا





وقال أيمن المزين في تصريحات خاصة لـ صدي البلد" انه تقدم باستقالته عقب الهزيمة من نادي بيراميدز بثلاثة نظيفة للحفاظ على مشواره الرياضي مع أبناء السيد البدوي .







