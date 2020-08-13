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محافظات

والدها توفي وهي 4 شهور.. الأولى بالثانوية الأزهرية بالغربية: رفعت راس أهلي قدام الناس

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:02 ص
الأولي بالثانوية
الأولي بالثانوية الأزهرية بالغربية :رفعت راس اهلي قدام الناس
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احمد علي
اكدت الطالبة ندا محمد حامد ابنة مركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم تلقت  خبر اعلان النتيجه من فضيلة الشيخ احمد الطيب لها مشيرا أن  حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية وضمن العشرة الأوائل علي مستوي الجمهورية. 

كمااعربت عن سعادتها الاتصال من جانب شيخ الأزهر أثلج قلبها وافاض فرحه افراد اسرتها مشيرة بقولها " الحمد لله ربنا كرمني ورفعت راس اهلي قدام الدنيا كلها ".
وتابعت أنه عقب حديثها مع  شيخ الأزهر حدث والدتها تليفونيا ووعدها بعمره هدية النجاح والتفوق. 

وكشفت الطالبة المتفوقة عن سبب ارتدائها نظارة سمراء كما أجريت عملية تصحيح نظر في قرنية العين منذ 4 أيام

واشارت والدة ندا محمد حامد فرحات أن والدها توفي وعمرها 4 شهور وانها عملت في جميع المجالات لتقوم بتربياتها من عاملة في مستشفى المنشاوى الي العمل في دار أيتام حتى قامت بفتح محل ملابس لكي تستطيع تربيتها  وشقيقتها الصغرى في الصف الثاني الإعدادي.

كما أوضحت الأم أن توفيق الله قد استجاب في تفوق نجلتها وحصولها على المركز الأول والعمرة التي حصلت عليها من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.
والدها توفي وهي 4 شهور.. الأولى بالثانوية الأزهرية بالغربية: رفعت راس أهلي قدام الناس
والدها توفي وهي 4 شهور.. الأولى بالثانوية الأزهرية بالغربية: رفعت راس أهلي قدام الناس
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