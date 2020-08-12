انتظام التصويت داخل لجان أول انتخابات لمجلس الشيوخ المصري بالغربية

شهدت لجان التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الغربية اليوم توافد. العشرات من الناخبين للإدلاء في سباق انتخابات مجلس الشيوخ تحت إشراف قضائي، وإجراءات احترازية مشددة، و تأمين المقار ومحيطها من قبل الجيش والشرطة.





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كما شهدت العملية الانتخابية فى يومها الثاني، بدء توافد عشرات الناخبين على اللجان المختلفة المنتشرة بمراكز ومدن المحافظة، للتسجيل والإدلاء بأصواتهم فى أول انتخابات لمجلس الشيوخ المصري، ضمن الاستحقاق الدستوري.





وكانت الانتخابات فى يومها الأول شهدت استقرار سير عمليات التصويت، والهدوء فى اللجان ومحيط اللجان، وسط الإجراءات الاحترازية المشددة،والتواجد الأمنى من قبل الجيش والشرطة، وتفوق وإقبال السيدات علي الرجال داخل لجان محافظة وكبار السن على الشباب، وحرصهن علي الحضور للتصويت في الانتخابات.



