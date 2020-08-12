ابن النادي.. كيف كسر رمضان صبحي قلوب الأهلاوية فى ليلة فرح الاستاد





وكان رمضان صبحي يعد اللاعب رقم واحد لدى جماهير النادى الأهلى فى الوقت الحالى نتيجة تأكيده الدائم عشقه للمارد الأحمر وتأكيده المستمر بعدم لعبه داخل أى نادي فى مصر سوى للنادى الأهلي وهو ما زاد الأمور وجعا بالنسبة للجماهير الحمراء بمجرد سماع نبأ انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز .





وجاء إعلان الأهلى رغبة رمضان صبحي فى الانتقال إلى بيراميدز لينهى قصة " ابن النادى " اللقب الذى كان يتمتع بها اللاعب طوال السنوات الماضية من قبل جماهير النادى الأهلي .





وتسبب رمضان صبحي فى حالة كبيرة من الحزن لدى جماهير الأهلى فى اليوم الذى يحتفل به الأهلى بالإعلان عن الاستاد الجديد الخاص به .

حالة كبيرة من الحزن تفرض نفسها على جماهير النادى الأهلى بعد إعلان مسئولى النادى عن فشل المفاوضات مع رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم المعار من هيدرسفيد الإنجليزي .ولم تتوقف صدمات جماهير الأهلى عند هذا الحد " فشل مفاوضات بقاء رمضان صبحي رسميا مع الأهلى " بل تسبب بيان الأهلى فى غضب عارم لدى جماهير المارد الأحمر فى كل مكان بعد أن أعلن بوضوح أن رمضان صبحي أبلغ الأهلى بشكل رسمي برغبته فى الانتقال إلى بيراميدز بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك وتويتر " غضبا من قبل جماهير النادى الأهلى والتى استقبلت خبر انتقال رمضان صبحي بصدمة كبيرة فى ظل المكانة الكبيرة التى كان يحظى بها اللاعب داخل قلوب الأهلاوية .