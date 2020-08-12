شغل ممنهج| تركي آل الشيخ يرد على الزج باسمه فى صفقة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

رد المستشار تركي آل الشيخ على ارتباطه اسمه بالمساهمة فى انتقال رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .



وقال آل الشيخ عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : " اخجلوا! هوا ازاي الواحد يشرح؟! انه ملوش اي علاقه في اي حاجه بتحصل؟! ازاي!! هوا الواحد في ايه ولا ايه!".



وأضاف : " لا ده شغل ممنهج بقى مش صدفه ! هوا اسم تركي شماعه لاي حاجه ولا ليه ! عيب عيب ! قلت للمره المليون لا لي علاقه بحاجه ولن يكون لي علاقه بحاجه مهما حدث !".