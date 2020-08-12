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رياضة

شغل ممنهج| تركي آل الشيخ يرد على الزج باسمه فى صفقة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 08:23 م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
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عمرو الحلواني
رد المستشار تركي آل الشيخ على ارتباطه اسمه بالمساهمة فى انتقال رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وقال آل الشيخ عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : " اخجلوا! هوا ازاي الواحد يشرح؟! انه ملوش اي علاقه في اي حاجه بتحصل؟! ازاي!! هوا الواحد في ايه ولا ايه!".

وأضاف : " لا ده شغل ممنهج بقى مش صدفه ! هوا اسم تركي شماعه لاي حاجه ولا ليه ! عيب عيب ! قلت للمره المليون لا لي علاقه بحاجه ولن يكون لي علاقه بحاجه مهما حدث !".
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